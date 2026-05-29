Viña de Eufemia, de suelos vivos a vinos puros

La Denominación de Origen Utiel-Requena cuenta, desde este mismo mes de mayo, con un nuevo proyecto vitivinícola que se incorpora al más de un centenar de bodega que operan en el territorio. Con sede en el término municipal de Requena y una filosofía anclada en prácticas en viñedo inspiradas en la permacultura, la apuesta por uvas autóctonas y cepas viejas y un trabajo en bodega con la mínima intervención, Viña de Eufemia ha presentado esta misma semana la primera añada de sus vinos tranquilos y una completa línea de cavas.

Aunque la inauguración y jornada de puertas abiertas ya tuvo lugar en la propia bodega a mediados de este mes, ha sido esta semana cuando el staff directivo de la compañía ha aterrizado en el restaurante Flores Raras (uno de los establecimientos de Quique Dacosta en València) para descorchar sus primeras botellas ante un grupo de profesionales del sector.

Inicialmente, el proyecto comenzó con cinco hectáreas de viñedo, si bien la superficie aumentó rápidamente a veinte hectáreas, una cifra que aumentará en breve hasta las 50 hectáreas. Son viñas de las autóctonas Bobal, Macabeo y Tardana y otras de gran adaptación a este terroir como las Xarel.lo y Merseguera, con algunas parcelas de más de 80 años. Y no se han querido quedar ahí, pues están en búsqueda activa de nuevas parcelas de viñas viejas que puedan incorporar, además de trabajar con diversos viticultores de la zona a los que compran uva y con los que trabajan mano a mano para trasmitir su filosofía de trabajo.

Gama de vinos de Viña de Eufemia. / Urban

Durante la presentación, Alfred Widmer, uno de los socios de la nueva bodega, aseguró que «nos hemos enamorado de las viñas antiguas de Bobal. Estas cepas de más de 80 años no son solo viñas, son memoria de esta tierra». La variedad bobal, la más destacada e histórica de la DO Utiel-Requena, será en los próximos años la gran apuesta de la bodega, que se ha comprometido a cuidarla y regenerarla mediante la permacultura, un tipo de sistema de diseño agrícola múltiple, basado en los patrones y las características del ecosistema natural.

Viña de Eufemia debuta con tres vinos tranquilos bajo la DO Utiel-Requena: Balsa, un blanco de Xarel.lo, Tardana y Macabeo; Carrascal, un rosado de bobal; y Noria, un tinto mayoritariamente de bobal. También elaboran ocho cavas, en su mayoría con certificación ecológica y muchos de ellos con la calificación de guarda superior. Arrancan con 20.000 botellas, pero la proyección a medio plazo es de alcanzar las 100.000 botellas entre vinos tranquilos y cavas.

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Su objetivo, desde el primer momento, ha sido aportar valor a la zona y trabajar para conservar su historia, su entorno e impulsar su sector vitivinícola. En un inicio el equipo empezó con dos trabajadores y en los próximos meses crecerá hasta las seis personas en plantilla tras la ampliación del proyecto.