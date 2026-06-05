Bodeguetas del Interior Valenciano se presenta con un tardeo en Requena

Requena continúa reforzando su posición como referente enoturístico y cultural con nuevas iniciativas vinculadas al vino, el territorio y la dinamización de experiencias en torno a su personalidad vitivinícola. Dentro de las acciones impulsadas por Requena Ciudad Española del Vino, este sábado 6 de junio se celebrará la presentación de Bodeguetas del Interior Valenciano, una nueva asociación que reúne pequeñas bodegas y proyectos vitivinícolas artesanos del interior valenciano unidos por una misma filosofía: el cuidado del producto, el respeto por la tierra y la defensa de la esencia del territorio.

El evento será una celebración abierta al público para descubrir proyectos con alma en una tarde donde vino, gastronomía y música serán protagonistas. Se celebrará en horario de 18:00 a 22:00 horas en el Patio del Mercado de Requena, la copa de cristal tendrá un coste de 2 euros y cada consumición de vino será de 3,50 euros.

Allí se podrán degustar los vinos de las siguientes bodegas: Ca la Gata, Bodega Carres, Vinea Clausa, Bodegas del Valle, Dussart-Pedrón, Escuadra, Bodegas Lupanda, Bodegas Pigar, Bodegas Rodeno, Bodegas Túrbula Vinea y Vinos y Sabores Ecológicos. Además, la cita contará con DJ en directo, food truck y diferentes espacios gastronómicos con cortador de jamón y embutidos, reforzando así el vínculo entre vino, producto local y experiencia cultural.

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Dentro de la programación del evento, los asistentes podrán disfrutar de una de las acciones impulsadas por AMORE de Requena: la ‘Cata Teatralizada’, una experiencia inmersiva que mezcla teatro, humor, música e improvisación en un viaje sensorial por los vinos y las historias de la comarca.