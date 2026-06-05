Carlos Rivera: "Homenajeo a mi padre de la manera más bonita que se nos enseña en México, con música"

Carlos Rivera (Huamantla, 1986), que este junio parará en València y otras diez ciudades españolas con su gira ‘¡Viva México! Tour’, asegura que en la música "vale la pena hacer lo que uno cree porque siempre lleva a tener una recompensa, que es el cariño de la gente".

Vuelve a España con su gira ‘¡Viva México! Tour’ que hace parada en once ciudades. ¿Qué significa para usted esta gira?

Primero, me siento muy ilusionado con esta gira porque es la primera vez que voy a hacer una completa con mariachis incluidos. Volver al mariachi después de 15 años, que fue el primer álbum que hice que se llamó ‘Mexicano’, para mí que soy muy orgulloso de mi país, es algo que me llena de alegría. Además, es la primera vez que hago un álbum completamente inédito y entonces la gira por España pues tiene una mayor razón. Sé que ahora gusta mucho que de repente llegue el mariachi y yo traeré esas fiestas en cada lugar donde vamos a estar cantando. València, Murcia, Barcelona... todos los sitios donde vamos a estar, son lugares donde he actuado en otras ocasiones, pero nunca con mariachis.

Ha hablado de València a la que retorna tras cinco años. ¿Qué recuerdo tiene del público valenciano y qué espera de cara a esa actuación en la Plaza de Toros?

Tengo un recuerdo muy bonito. He cantado en sitios preciosos, estuve en uno de los teatros más bellos que tienen [en Les Arts, en 2019] y ahora voy a la Plaza de Toros, así que pues qué mejor. De hecho, desde la pandemia no había vuelto, entonces tengo ganas del público valenciano que siempre me ha tratado bien, desde que iba a las salas pequeñitas hasta ahora, que vamos a estar en esta gira.

Su nuevo EP, ‘Vida’, nació como un "acto de amor y gratitud" al Día de los Muertos. ¿Sentía que era el momento de hacer ese homenaje a aquellos que ya no están?

Sí, completamente. O sea, es tomar esta tradición que yo he vivido desde que soy un niño en mi familia. Y desde que canto la canción de Coco, ‘Recuérdame’, que es un éxito mundial, de repente cada vez que la he cantado fuera de mi país, pues era como algo muy bonito que la gente iba descubriendo, recordando. Llegamos a hacer en algunas ocasiones algunas dinámicas donde la gente podía enviar la foto de su ser querido, se ponía en una ofrenda en el escenario y se convertía en algo muy cercano. Esto me fue llevando hasta este momento donde tengo un álbum completo que también tiene que ver un poco con que mi padre falleció hace tres años. Quise hacerle un homenaje a él con la manera más bonita que se nos enseña en México de recordarles que es con música, con canciones, algunas inspiradas en eso, otras en la vida misma, en el amor eterno. Eso es lo que nos trae aquí.

Carlos Rivera hará parada en València y otras diez ciudades españolas con su gira ‘¡Viva México! Tour’. / Urban

Más una celebración de la vida casi que de la muerte, ¿no?

Sí. Antes de cantar la canción, siempre me gusta hacer esa aclaración, que nosotros más que celebrar la muerte celebramos la vida de las personas que amamos y que desafortunadamente ya no están aquí, pero que se nos enseña que si les recordamos ellos no morirán jamás. Entonces, es más bien un homenaje a la vida de ellos que a la muerte.

Ha hablado de México, de esa esencia. No sé si se siente después de dos décadas de trayectoria un poco como embajador de su país.

Sí, me siento así. Al menos, he tomado esa bandera con mucho amor y mucho respeto a mi país, la llevo con mucho orgullo a donde quiera que voy. En esta ocasión es mucho más implícito porque tengo la oportunidad de llevar mariachi en la gira. Sin embargo, lo he hecho en ya bastantes ocasiones anteriormente e incluso en Fitur, que México fue el país anfitrión, ya vine con todas las credenciales, casi como embajador del turismo llevando este eslogan de que ‘México está de moda’, que sí que lo creo. Tan solo es salir a la calle y ver la cantidad de restaurantes mexicanos que hay. Aquí en España hay un montón y el Día de Muertos empieza a tomar fuerza, tanto que ya le estamos ganando al Halloween. La gente prefiere ya vestirse de Catrina o de Catrín antes que de otra cosa y me parece increíble. Obviamente también está la oportunidad de poder llegar a sitios con mi música, traer mis canciones de siempre, pero tendré ese momento especial donde el mariachi sale y será una fiesta tremenda.

Regreso "a mi raíz"

¿Qué aporta a Carlos Rivera ese mariachi después de haber cantado muchas baladas?

De entrada yo creo que me regresa a mi raíz, porque desde muy niño era la música que cantaba hasta que me fui dedicando a las baladas, que es lo que yo escribía. Sin embargo, siempre tuve mucho del mariachi en las bases de mis canciones. Siempre grabo alguna que otra canción de mariachi, pero por fin ahora vuelvo al hacer un álbum completo y es uno 100 % inédito. Tal vez muchas de las canciones tienen el tipo de letra que yo siempre he escrito, pero esta vez el ritmo cambia al mariachi.

¿Cómo se inspira para seguir haciendo música, para reinventarse y seguir creciendo?.

Después de 20 años de carrera, siempre hay algo que te hace como cosquillas. Ese ‘¿hacia dónde quiero ir?’. A mí el mariachi es algo que me viene llamando desde hace muchos años. En mi vida personal, si algo me encanta, es traer mariachis y ponerme a cantar hasta las tantas de la noche. Dije, ‘si eso me apasiona tanto, ¿por qué no hacerlo en el siguiente álbum?’. Así es como lo estamos logrando, sacando un mariachi a la mitad del concierto y haciendo una gran fiesta que parece que estoy en una fiesta en casa cantándole a mi público, tanto canciones tradicionales como nuevas del nuevo cancionero mexicano.

Como ha dicho, acumula ya dos décadas de carrera, ¿ha cumplido todos esos sueños que tenía cuando arrancó en El Rey León?

Sí, son muchos años. De hecho, este año ya son 22, imagínate lo rápido que se va el tiempo. Y es tremendo mirar hacia atrás y ver todas las cosas que han pasado. Son 15 años desde El Rey León de Madrid, que me parece impresionante que siga todavía en cartelera. Estoy muy orgulloso del camino, de todo lo que he aprendido, si bien muchas cosas no se me dieron tan fáciles, muchos de esos sueños se cumplieron y aprendí de la paciencia y del trabajo incansable. Vale la pena hacer lo que uno cree porque siempre lleva a tener una recompensa, que es el cariño de la gente. Cada gira que vengo aquí a España es un lugar más grande y es una maravilla. Siento que siempre puedo hacer más y eso me mantiene con el ánimo de seguir trabajando.

Tener paciencia

¿Qué considera que ha sido lo más difícil para llegar a donde está hoy?

Tener paciencia, porque en esta carrera no siempre se obtiene el mismo resultado. Puedes trabajar muchísimo y te puede ir increíblemente bien, y luego trabajar muchísimo y que tal vez no sea el resultado que esperas. Sin embargo, sí creo en la constancia del trabajo. Lo que ahora tal vez parece que no funcionó, si sigues trabajando, tal vez en un futuro sea lo que te lleve a otro sitio más grande de lo que imaginas. Eso es lo que me pasó y lo que me trajo a España. Trabajé seis años en el teatro y nunca me imaginaba que este me iba a traer aquí e iba a pasar todo lo que pasó. Para mí es el trabajo número uno, la paciencia y el tener claro qué es lo que quieres sin quitar el dedo del renglón.

¿Y echa de menos el teatro musical?

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Siempre se echa de menos el escenario, pero la verdad que hace como cuatro años volví a hacer otro musical en México por un par de meses y eso ya me quitó un poquito el gusanillo. Siempre está abierta esa puerta y cuando encuentre una obra que me ilusione… Siempre he tratado de hacer lo que me gusta y cuando llegue algo que me mueva, yo dejo todo y lo hago.