Conocimiento del vino e innovación en las Jornadas Técnicas de la DO Valencia

El enólogo José Hidalgo Togores, uno de los referentes del sector enológico a nivel nacional; y el representante de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), Sergi de Lamo, han sido los ponentes de la última edición de las Jornadas Técnicas de la Denominación de Origen Valencia, que se han celebrado esta semana en la sede del Consejo Regulador.

Ante varias decenas de profesionales del sector, Hidalgo, asesor enológico de varias bodegas de prestigio en toda España, algunas de ellas localizadas en la Comunitat Valenciana, presentó una ponencia que versó alrededor de la Elaboración de Vinos Mediterráneos, incidiendo en factores climáticos que afectan directamente a la maduración de la uva y que, posteriormente, tienen la capacidad de dotar de personalidad propia a los vinos en función de como se desarrolle el proceso. Por su parte, de Lamo ofreció una conferencia que tuvo como título ‘Nuevas levaduras no sacaromices y bacterias aliadas en la vinificación’, y que se centró en las nuevas herramientas microbiológicas aplicadas a la elaboración de vinos.

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Como antesala, Salvador Manjón, presidente del Consejo Regulador de la DO Valencia, se dirigió a los asistentes agradeciendo el esfuerzo que está realizando el sector durante estos últimos años para poner en el mercado productos innovadores y de alta calidad que están logrando minimizar el impacto de una situación socio-económica, sobre todo a nivel internacional, que ha afectado de manera directa al sector del vino.