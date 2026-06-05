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Critica gastronómica

Zagara Bistro: Deliciosamente informal

Ofrece una cocina ecléctica basada en la experiencia de sus chefs, que invita a reflexionar sobre la autoría de los platos

Los propietarios de Zagara Bistró

Los propietarios de Zagara Bistró / SR

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Santos Ruiz

Santos Ruiz

València

¿De quién son los platos de un restaurante? ¿Pertenecen a quien los imagina y diseña o a quien pagó la nómina del autor? ¿Quién lo interpreta una y otra vez no acaba poniendo también su pequeño sello en él? ¿Tiene derecho un cocinero a interpretar un plato que aprendió a cocinar en otro restaurante? ¿Debe referenciar el origen de la receta? Son preguntas que me vienen a la cabeza sentado a la mesa de Zagara Bistro. Veo la coca de trampó o la caldereta de langosta y me resulta imposible no acordarme de Can Valear (un restaurante que fusionaba la cocina valenciana y mallorquina y que duró lo justo para darse a conocer). En cuanto investigo entiendo la relación. Los propietarios de Zagara Bistro, Paolo Savona e Rebeca Chavez, trabajaron en aquél restaurante desde el primer día hasta el último. “Tenemos muy interiorizados los platos, nos gustan y hemos querido que estén aquí con nosotros”, afirman reivindicando con orgullo su pasado.

Carpaccio de gamba con mahonesas de mostaza y placton

Carpaccio de gamba con mahonesas de mostaza y placton / SR

Esos platos, que tenían sentido dentro del discurso de Can Valear, aquí quedan un tanto descontextualizados. Pero también es cierto que están aquí igual de ricos y bastante mejor ejecutados. Con el mando en plaza Paolo afina mejor los platos y parece querer darle todo el cariño que necesitan. Por eso, el carpaccio de gamba roja con aceite de hinojo salvaje y mayonesas de sésamo y placton está más redondo que nunca y la coca de sardina ahumada con tomate rallado y rábano más crujiente que antes.

Arroz de ortigas de mar

Arroz de ortigas de mar / SR

Esos platos ya conocidos están ricos, pero me interesa más el desarrollo que Paolo puede lanzar desde su perspectiva transalpina. Nació en Italia y tiene un recorrido tremendo en ese territorio. Cada día prepara su focaccia con semillas y cebolla morada. Una masa muy hidratada y difícil de trabajar que él tiene muy dominada y hornea al momento. Con la misma habilidad prepara, de vez en cuando, pasta fresca. Ojalá esa pasta estuviera en carta para pedirla en cualquier momento.

Savona entra también en el territorio de los arroces. Prepara uno, muy sabroso, con ortigas de mar. Temeroso de la reacción que el cliente manifieste ante la textura gelatinosa de las anémonas, el cocinero las incorpora en el caldo de cocción hasta que se deshacen. Es una pena, porque el producto es bueno y pasa desapercibido. Disimular nunca es un recurso útil en la cocina. Más bien al contrario, lo acertado es siempre dejar al producto en evidencia, visible y reconocible.

Coca de sardina ahumada y rabanillo

Coca de sardina ahumada y rabanillo / SR

Creo que Zagara es sólo un esbozo de las verdaderas aptitudes de este par de profesionales. Paolo cocina muy bien y Rebeca tiene esa sonrisa empática y amable que debería ser la carta de presentación de todos los restaurantes. Juntos podrían convertirse en un referente de la ciudad. Pero los restaurantes necesitan de una personalidad clara y definida para que poder triunfar. Deben resultar reconocibles para el cliente. En Zagara se come bien, pero esa cocina ecléctica, que parece construida con retazos de su biografía, tiene un relato sin pegada. Les animo a una reflexión profunda que les ayude a reconstruir la carta para lanzar una oferta más personal e íntima. Que Zagara les represente, que nos cuente quienes son y de dónde vienen. Hacer de este bistró el comedor de su casa y de su carta, un libro abierto en el que desnude su verdadero yo.

Tiramisu

Tiramisu / SR

Ficha

¿Dónde? Av. d'Aragó, 12, Valencia

Teléfono: 659 56 61 98

Precio medio: 35 euros.

Calificacion 3 estrellas

LO MEJOR: la calidad de las ejecuciones

LO MEJORABLE: La composición ecléctica de la carta.

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LO IMPRESCINDIBLE: Repensar el mensaje del restaurente.

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