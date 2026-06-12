Antonio Orozco: "Sé que el concierto en el Roig Arena será una de las noches más importantes de mi vida"

A sus 53 años, Antonio Orozco reconoce que cuando produce nuevos temas es "un juez muy complicado para mí mismo y si alguien tiene capacidad para hacerse daño, me lo hago yo solo". Inmerso ya en 'La Gira de Tu Vida' que desembarcará en València en octubre y tras la que se tomará un descanso de "mínimo dos años", el cantante barcelonés señala que, en la música, "la propuesta más honrada y humilde que se puede hacer es decir ‘gracias por esto y esto va por ti’" y este nuevo tour es "en honor a todas las personas que nos han traído hasta aquí".

Dedicó su anterior gira a ‘su vida’ y la nueva, a la de su público. ¿Cómo se gesta esta nueva aventura sobre los escenarios?

El año pasado estuvimos dos noches consecutivas en La Fonteta y mi cara era de ‘perdón, ¿qué es esto?’. Fue un año flipante donde no solamente se consolidó creo como la tercera gira más importante del país en cuanto a venta de tickets, sino que además se situó, con mucha diferencia, como la mejor de mi carrera. 2025 fue la primera vez que tuve la oportunidad de hilar desde la primera actuación hasta la última eligiendo todos y cada uno de los lugares donde iba a estar. Elegimos el lugar, la cantidad de gente, el espacio, la ciudad y fue una gira armonizada. Y después de que prácticamente hicimos ‘sold out’ en todas las ciudades y que nos empezaron a pedir conciertos para 2026, dije: ‘la diferencia la tenemos que montar de una forma clara’. En vez de que sea 'la gira de mi vida', vamos a intentar que sea la gira de la vida de la gente que viene al concierto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a preguntarles qué canciones quieren escuchar, cuál es su canción favorita o dónde le gustarían los conciertos. Hicimos un montón de juegos a través del Instagram y de Facebook y fue realmente impresionante como, al final, hemos sido capaces de hacer la gira que le gusta a la gente. La propuesta más honrada y humilde que se puede hacer es decir ‘gracias por esto y esto va por ti’. Es una gira en honor a todas las personas que nos han traído hasta aquí.

¿Qué transmiten esas vivencias compartidas con los que están al otro lado del escenario a la vida de un artista?

Lo primero que me transmite el público es respeto, después una tremenda inquietud y por último hay un poquito de miedo también. A veces estoy muy acojonado cuando hago una canción nueva porque me convierto en un juez muy complicado para mí mismo y si alguien tiene capacidad para hacerse daño, me lo hago yo solo. No invito a nadie. Cuando estás escribiendo canciones nuevas y te tienes que enfrentar a las que escribiste antes, aparece siempre la figura del público como máximo exponente y hay que tener un respeto absoluto hacia la gente que, en definitiva, es la que me permite vivir y seguir soñando. El público parece que me quiere bastante y yo me agarro a eso superfuerte. Aunque tengo 53 años siento como que me han puesto el marcador a cero y vuelvo a empezar otra vez.

El público me transmite respeto, una tremenda inquietud y un poquito de miedo

¿Es más difícil atraer a nuevo público o mantener al que le ha seguido durante décadas?

Hay una especie de momentum en la industria musical, en las grandes compañías, de intentar abarcar siempre al nuevo público, al más joven. Y es algo totalmente natural, pero somos muy capaces de olvidarnos de la gente que nos ha traído hasta aquí. Entonces, ‘El tiempo no es oro’, que es mi último álbum, está escrito y dedicado a todas las personas que nos han traído hasta aquí. Y en este último año mucha gente se ha sumado. Y no lo digo yo, lo dicen los algoritmos. Pero realmente, más allá de los números, hay una cuestión emocional que tiene que ver con eso de ‘Dios mío, ¿será verdad todo esto que está pasando?. Y si es verdad, por favor, que no se acabe nunca’.

Un "momento único"

En ese momentum, la semana pasada arrancó el tour en Gijón y visitará más de 20 ciudades. ¿Guarda de cada concierto un recuerdo o energía diferente?

Mira, hay una cosa que me rompió el corazón recientemente. Cuando yo empecé en el año 99 había una chica de Valencia, Ana, que era maravillosa. Recientemente, me dijeron que ha tenido una enfermedad muy grave, pero la verdad es que fue todo tan rápido que no pude despedirme de ella. Recuerdo el segundo concierto en La Fonteta el año pasado, en el que tuve la oportunidad de estar con ella. Hoy la recuerdo como un momento único. Y me gustaría acordarme en este concierto de València, que seguro que va a ser uno de los más bonitos de mi carrera, de esta muchacha que nos acompañó desde el día uno y ahora, aunque no va a poder estar en el público, seguramente va a estar más cerca que nunca de nosotros.

A veces ese tiempo es oro, ¿no?

El tiempo no es oro. Por eso se me llena la boca cuando digo que este es el disco más caro que he hecho en mi carrera, porque es al que más tiempo le he dedicado.

Estoy en un momento tan bestia que muchas veces no lo puedo creer

Tras un disco tan personal, ¿a qué se agarra uno para seguir haciendo música?

Tengo una niña de cuatro años, tengo que pagar el colegio y tenemos que llevarla al cole por las mañanas. Yo no tengo tiempo para perder, tengo un montón de cosas que hacer y mi trabajo es una de las cosas más importantes de mi vida. Intento dedicarle todo el tiempo porque creo que, a través de las canciones, muchas veces se puede llegar al corazón de la gente y para mucha gente, aunque no lo pueda parecer, las canciones y la música es muy importante. Intento cumplir mi papel y si hay gente que espera lo que hago, yo lo hago de todo corazón.

En València, debutará en el Roig Arena. ¿Eso lo hace una experiencia distinta?

Ir a València ya es una experiencia distinta. Volver e ir al Roig Arena, con lo que significa la ingeniería y la técnica que hay y lo que es trabajar en un lugar como ese, es increíble. Va a estar lleno, porque lo estamos viendo, y va a ser una de las noches más importantes de mi vida porque coinciden muchas cosas, pero especialmente porque València el año pasado fue una de las citas más importantes. Para nosotros es un punto de partida para volver a empezar.

Antonio Orozco, durante su concierto de inicio de gira en Gijón. / Eloy Alonso

Su mejor momento

Decía hace un año en otra entrevista que estaba “en el mejor momento” de su vida. ¿Sigue instalado en ese momento dulce?

Estoy en un momento tan bestia que muchas veces cuando me subo el escenario no lo puedo creer. Para mí todo ha sido muy difícil. He ido canción por canción, día a día, disco por disco, momento por momento. Hoy todo es rutina y lo que parece es mentira, pero te prometo que con mucha diferencia es el mejor momento que estoy viviendo. No solamente en lo profesional, que también, sino en lo personal me siento bien. Después de lo que he cantado, de un libro, de un documental... ha sido todo un monográfico de mi vida, pero valía mucho la pena contar esta historia y hay mucha gente que se refleja en el hecho de que la vida vacía. A mí me llevó por lugares que han sido bastante complejos de transitar y ahora me ha traído a un lugar precioso y me encanta contarlo.

La vida me ha traído a un lugar precioso y me encanta contarlo

Siempre ha defendido el trabajo que hay detrás de cada paso de su carrera. Cuando hay momentos o giras de varios meses como la que ha iniciado, ¿cómo consigue desconectar?

Pues mira, tras el último concierto, que es el día 22 de diciembre en Barcelona en el Palau Sant Jordi, este que te está hablando se quita de en medio durante un montón de tiempo. Me voy de los escenarios mínimo dos años. Así es como uno se reinventa, enfrentándose al día a día, a las nuevas canciones, a los nuevos proyectos y al que hay que volver a empezar. Cuando tú inicias un nuevo proyecto, todo lo que has hecho hasta ese momento no vale para nada. Y entonces o vuelves a empezar como si fuese la primera vez o no funcionan las cosas. Hay que apagar para volver a arrancar.

Después de las dos giras, del libro, del documental, de estar en ‘La Voz’. ¿Se ha visto ya a Antonio Orozco en todas sus facetas o aún queda algo secreto?

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Mira, te voy a decir una cosa que no he dicho antes. En el mes de febrero, he entregado y acabado ya ‘Bodas de sangre’ de Federico García Lorca. Un musical. Llevo tres años haciendo ese proyecto y probablemente saldrá en las cartelas en 2027 o 2028. Esta probablemente sea la única faceta que no se ha visto. Bueno, esa y actor porno, que creo que por ahí no voy a estar todavía.