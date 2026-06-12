Casa D'Alex: Vengando la dana

El dia 20 de octubre todo estaba listo y preparado para el sueño de una vida. Pero una ola de agua y lodo se lo llevó todo por delante. Los muebles sin estrenar, los electrodomésticos recién comprados, la cristalería…hasta los clientes, que desaparecieron del mapa porque durante meses no les quedaron ganas ni dinero para salir a alternar en el pueblo. Alex Pascual había ahorrado durante años para conseguir esto. Hijo de hosteleros, siempre tuvo la inquietud de establecerse por su cuenta. Primero fue un restaurante y luego una hamburguesería. Y cuando ya estaba todo preparado, vino la riada a arrebatárselo todo. Justo antes de cortar la cinta. Otro se hubiera resignado. Hubiera maldecido su suerte y aceptado la fatalidad como destino. Pero Alex es de otra pasta. Se puso las botas, limpió, volvió a ahorrar y le plantó cara a la vida. Ahora mira el comedor con orgullo y se reivindica como empresario.

Espárrago de Navarra / Urban

Alex no es cocinero, dirige el restaurante y maneja una bodega interesante. Tengo la sensación de que antes o después se pondrá la chaquetilla. Yo se lo aconsejo. Tiene demasiadas ganas y ambición como para dejar la responsabilidad del plato en manos de otros. Alguien que invierte el dinero en un producto como el que él compra no puede hipotecar el resultado a la presencia (casi siempre fugaz) de uno u otro cocinero.

Con los productos de Arat Gourmet, Alex construye lo mejor de su carta: un buen espárrago de Navarra asado al horno y luego pasado por plancha, unos rebozuelos con huevo y reducción de ternera tersos y sabrosos, incluso la flor de calabacín rellena de brandada hubiera sido muy buena si el aceite de la fritura hubiera tenido más calidad. Igual que las alcachofas en tempura, lástima de aceite.

Rebozuelos con yema de huevo y reducción de ternera / Urban

Ca Alex no es una arrocería, pero estando en Catarroja están casi obligados. Hay una oferta diversa que va desde la paella valenciana hasta otros más modernos que parecen perseguir las tendencias (como el de boniato con carrillera o de chuleta de vaca). La verdad es que los sabores se revelan intensos, los ingredientes tienen calidad y el resultado sería bastante bueno si consiguieran acertar con el punto de cocción del grano.

Uno de los orgullos de Alex es la carne, que compran a discarlux con 45 días de maduración y carne exclusivamente nacional. El otro orgullo es el vino. No le duele invertir en la bodega y luce una buena colección de vinos tintos. En cuanto extienda ese interés también por los blancos convertirá la casa en un lugar apetecible también para los aficionados al vino. Imbatible el menú de mediodia. Cuesta 15 euros y resulta más que interesante.

Ficha

Avda Rambleta,59, Catarroja

Teléfono: 611595613

Lo mejor: La ambición de Alex por hacer bien las cosas

Lo mejorable: El aceite de las frituras.

Lo imprescindible: Antes o después Alex deberá dirigir esa cocina de una manera más directa. No hace falta que prepare cada sofrito, pero sí que intervenga de manera más activa.

Calificación: 3 estrellas

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Precio medio: 40 euros