Olga y Toni Sarrión escenifican dos generaciones de grandes vinos

Se ha convertido en una tradición que una vez al año los responsables de Bodegas Mustiguillo aterricen en Mi Cub, uno de los locales del Mercado de Colón de València, para presentar las nuevas añadas de algunos de sus vinos. Este 2026 no ha sido una excepción, y Toni Sarrión y su hija, Olga (que representa la segunda generación de la bodega), reunieron a un grupo de prescriptores, distribuidores y restauradores para presentar las nuevas añadas de dos de sus vinos más interesantes: Pela Roques Bobal 2024 y Mestizaje Blanco 2025.

Fue una jornada en la que quedó patente la evolución de un proyecto vitivinícola pionero en la Comunitat Valenciana. Mustiguillo fue la primera bodega valenciana en obtener el título de ‘Vino de Pago’, un reconocimiento que les otorga su propia denominación de origen; y desde hace casi tres décadas han firmado algunos de los vinos más interesantes en el ámbito internacional. Pero esa evolución durante casi tres décadas convive ahora con dos miradas distintas, la del fundador, Toni Sarrión; y la de su hija, Olga, que recientemente se ha incorporado al departamento técnico y y imprime su sello en referencias que están dando mucho que hablar, como el Pela Roques Bobal, una de las etiquetas que se presentaron en Mi Cub.

Los dos vinos presentados hablan de momentos diferentes. Mestizaje Blanco 2025 habla, según Toni Sarrión, de «esa forma de entender el viñedo desde el respeto y la paciencia. Es fresco, aromático, equilibrado y con esa acidez viva que le da su origen de montaña». Por su parte, Pela Roques Bobal 2024 representa una mirada más joven, más directa y algo más disruptiva de la variedad de uva Bobal dentro de la bodega. Una mirada que se acerca más a la visión que Olga Sarrión tiene de hacia donde deben ir los nuevos vinos de la bodega.

Mestizaje Blanco 2025 es un vino que nace de parcelas cultivadas en altura (algunas de ellas cerca de los 900 metros sobre el nivel del mar) de las variedades Merseguera, Malvasía, Viognier y Xarel.lo. Son pequeñas partidas que se localizan en Finca Calvestra, uno de los tesoros de la familia Sarrión. Se trata de un blanco que cada año varía los porcentajes de su coupage buscando adaptarse «al cambio climático para conseguir un vino cada día más fresco y mejor» según afirma Toni Sarrión. La de este 2025 destaca por su alta intensidad aromática, con notas nítidas de fruta de hueso y matices minerales.

Pela Roques Bobal y Mestizaje blanco estrenan nueva añada. / Urban

Por su parte, Pela Roques Bobal 2024 es un tinto de parcela que se elabora a partir de un viñedo de la fina El Terrerazo, a más de 800 metros de altitud, sobre suelo calizo de origen dolomítico. Tiene una crianza de ocho meses en tinas de roble de 80 hectolitros y destaca por su frescura y carácter frutal. Para Olga Sarrión, que ha liderado todo el proceso de elaboración de este vino, es una propuesta que «muestra otra cara de la Bobal: más fresca, ágil y desenfadada, sin perder profundidad ni identidad. Es una forma diferente de acercarse a una variedad que forma parte esencial de la historia de Mustiguillo, pero desde un lenguaje más libre, joven y contemporáneo».

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Las dos nuevas añadas de estas dos referencias de Bodegas Mustiguillo ya están disponibles en restaurantes y tiendas especializadas. En Mi Cub, donde se realizó la presentación, ya forman parte de su carta de vinos por copas. La puesta de largo de los nuevos vinos de la familia Sarrión contó con la colaboración de José Manuel Manglano, que ofreció una selección de quesos artesanos para armonizar dos vinos que acercan toda la frescura del mediterráneo manteniendo la identidad de una bodega icónica que ha logrado el reconocimiento unánime de crítica y consumidores gracias a etiquetas como las ya citadas Mestizaje y Pela Roques y otras de reconocido prestigio como Finca Terrerazo, Quincha Corral o Finca Calvestra.