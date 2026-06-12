Los valencianos brillan en los Baco 2026

Cuatro ‘Bacos’ de oro y cinco ‘Bacos’ de plata ha sido el saldo para las bodegas valencianas en la última edición de los Premios Baco, el único concurso de vinos de España que evalúa vinos jóvenes, de cualquier tipología, elaborados con uvas de la última añada, en este caso la de 2025. El certamen, organizado por la Unión Española de Catadores, evaluó el pasado 27 de mayo cientos de muestras procedentes de todos los rincones del país en una sesión de cata a ciegas en la que participaron más de cincuenta reputados profesionales del sector.

Entre las referencias premiadas este año aparecen los blancos Vegamar y Albades Malvasía (de Hemmeken Cellars), el tinto Aula Bobal-Tempranillo (Coviñas) y el dulce Oro de Alejandría (Bodegas Vegamar), todos ellos agraciados con sendos galardones de oro. Junto a ellos, han obtenido la medalla de plata los blancos Brisal de Xabea y Terra Xabea (ambos elaborados por la alicantina Coster d’en Sala), los rosados Sericis Pinot Noir (Bodegas Murviedro) y Bellamarina Rosé (Coviñas) y el tinto Huella de Garnacha (Vegamar).

Los premios Baco, que este año alcanzaban su cuadragésima edición, han puesto el foco en los vinos gallegos, otorgándoles los principales reconocimientos. Así, el Gran Baco de Oro premio Luis Hidalgo ha recaído en Paco&Lola (DO Rías Baixas), mientras que el Gran Baco de Oro Nuevas Marcas ha ido a parar a Nemiña, de Bodegas Viña Costeira, compañía gallega que también ha logrado el galardón a mejor enólogo, Manuel Castro.

Noticias relacionadas

Cada año desde mediados de la década de los ochenta, los Premios Baco reúnen a más de 50 catadores para evaluar en estricta cata a ciegas la totalidad de vinos inscritos en este certamen de calidad, el más longevo del calendario nacional. Sumilleres, críticos especializados, periodistas, comunicadores, profesionales de la hosteleria y enólogos, todos miembros de la Unión Española de Catadores, garantizan con su experiencia el rigor a la hora de otorgar las medallas.