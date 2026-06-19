25 años, 25 vendimias y 3 bodegas que marcan tendencia

Coincidencia o no, tres bodegas de intachable trayectoria celebran este año sus bodas de plata. Seguramente habrá otras firmas que también alcancen esta efeméride en 2026, pero Attis, Art Laietà y Dominio de la Vega, resumen el arduo trabajo en pro de la excelencia en tres zonas del territorio español con mucho que decir en el contexto internacional del mundo de los vinos y los cavas.

Attis cumple 25 años haciendo valer el legado atlántico de una familia ligada al mar y la viña. «Somos bateeiros y viticultores. Somos del Salnés, criados en el mar». Así definen Robustiano y Baldomero Fariña el origen y la identidad de Attis Bodegas y Viñedos, proyecto familiar ubicado en el corazón del Val do Salnés, cuna del Albariño y alma de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La historia de Attis nace de una forma de vida profundamente ligada al Atlántico. Durante generaciones, la familia Fariña ha compaginado el cuidado de las viñas familiares con el trabajo en las bateas de la ría de Arousa, manteniendo un vínculo inseparable entre mar y tierra que hoy define el carácter de sus vinos. La familia produce vinos en Meaño desde hace 25 años bajo la marca Attis, y en 2012 construyó su propia bodega en granito, reflejo de su conexión con la tierra. Inspirados en la figura mitológica de Attis, combinan tradición y evolución, elaborando vinos que destacan por su frescura, carácter salino y mineral, fruto del respeto por el entorno y la relación entre el mar y la viña. Pionera en explorar nuevas vías de crianza para el Albariño, utilizando materiales como granito, cerámica, hormigón, barricas y fudres, este año presentan una añada excepcional de su buque insignia, Attis Albariño, elaborado a partir de parcelas con más de medio siglo de vida que destaca por su frescura y armonía entre la fruta blanca, los matices florales y los toques minerales y salinos.

En el otro extremo del norte peninsular, Art Laietà, conocida durante años como Alta Alella, también celebra sus 25 primeras vendimias. Para conmemorar este hito, la familia Pujol-Busquets pone de relieve uno de sus cavas más emblemáticos: el Laietà Gran Reserva 2021. El nombre que inspira la nueva etapa de la bodega y que conecta directamente con los orígenes. ‘Laietà’ hace referencia a los antiguos pobladores del litoral barcelonés, que ya cultivaban la viña hace más de 2.000 años entre el mar y la montaña. Un legado que hoy continúa vivo en este paisaje tan singular, donde las viñas conviven con el Mediterráneo y Barcelona como telón de fondo.

El Laietà Gran Reserva nace de viñas ecológicas situadas en el Parque Natural de la Cordillera de Marina, a solo 12 kilómetros de Barcelona y 1,5 del mar. En este entorno privilegiado, el suelo de sauló, pobre en materia orgánica y con un drenaje excelente, aporta una acidez natural y una tensión que definen el perfil fresco, salino y vibrante del cava, con una burbuja fina y un paso por boca elegante.

Además, Art Laietà es Elaborador Integral de la DO Cava desde el principio de la certificación; un sello que reconoce el control de todo el proceso de elaboración propia. Una certificación que refuerza el compromiso de la bodega con la calidad y la trazabilidad.

Algo más al sur, pero también bajo la influencia del Mediterráneo, Dominio de la Vega cumple sus primeros 25 años de vida. Fundada por las familias Expósito, Pardo y Faubel, la bodega de Requena se ha revelado durante estas más de dos décadas como una compañía modélica y comprometida con el entorno. Aunque elabora vinos tranquilos de notable calidad, algunos de ellos a partir de la variedad autóctona Bobal, es en el mundo del cava donde han logrado mayor notoriedad, gracias a referencias como el Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, una de las etiquetas que han acompañado a la bodega desde su origen.

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Elaborado con uvas de Macabeo y Chardonnay, tiene una crianza en rima de, al menos, 24 meses, y destaca por su fina burbuja, un perfil aromático complejo y perfectamente reconocible y un tacto en boca cremoso, con el carbónico perfectamente integrado. Fue considerado mejor cava por Enoforum en los años 2003 y 2006, además de haber logrado la medalla de oro en los Decanter en 2018 y 2022 entre otros reconocimientos.