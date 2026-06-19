Aspa elige los mejores vinos de la DO Alicante 2026

El tinto Mira Salinas 2020, de la bodega Sierra Salinas, se ha convertido en el mejor vino del año según el criterio de la Asociación Provincial de Sumilleres de Alicante (ASPA), cuyo fallo se ha dado a conocer hace unos días en una gala celebrada en el MARQ de Alicante tras una ronda de catas en las que han participado más de una veintena de profesionales de este colectivo, presidido por José Diego Ortega.

Mira Salinas ha obtenido el máximo reconocimiento del certamen, el premio Gran Oro. Entre los tintos premiados este año figuran Vidal Balaguer 2022, de Masos y Fuego Lento Casa Polsegueres 2019, de bodegas Fuego Lento, ambos galardonados con sendas medallas de oro. El cuadro de honor entre los vinos tintos se completa con la medalla de plata para Caterina 2023, de Santa Catalina del Mañán; y la de bronce para 1962, de Bodegas Xaló.

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En la categoría de blancos se han otorgado dos medallas de oro para Ánfora, de Les Freses y Fortaleza, de Bodega Las Virtudes. También han sido premiados con medallas de plata Laudum Chardonnay, de Bocopa y Bahía de Dénia fermentado en barrica, de Bodegas Xaló. Cesilia La Reserve 2025, de Heretat de Cesilia se convierte en el mejor rosado del año, con Penya del Castellet, de Masos y Locura Monastrell, de Santa Catalina, como segundo y tercer clasificados. Entre los dulces Riu Rau Moscatel, de Bodegas Xaló ha logrado la medalla de oro; mientras que Gran Mañán Solera 1982 se convierte en el mejor Fondillón del año y Bahía de Dénia Brut, de Xaló, mejor espumoso.