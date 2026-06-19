Melani, cantante: "'Oniria' nace de los sueños y de mis dos mundos, el lírico y el pop"

Con solo 19 años, Melani (L’Eliana) ya acumula ocho años de trayectoria en los que ha representado a España en Eurovisión Junior o vencido un competido programa como ‘Tu Cara Me Suena’. Su siguiente paso arranca hoy con el lanzamiento de su primer EP, ‘Oniria’, un "sueño" con el que ha experimentado, pero "sin dejar de ser yo en mis canciones".

Su primer EP, ‘Oniria’, es un puente entre el pop y el lírico, sus dos mundos. ¿Desde cuando tenías claro que ese vínculo tenía que estar ahí si hacías un disco?

Desde pequeñita he ido sacando canciones en las que intentaba hacer esta mezcla de pop y lírico, pero de manera más amateur. Lo intentaba,me hacía ilusión y las mezclaba un poco como podía. Y en este primer EP quería hacerlo ya en el estudio, buscando sonidos y cómo los mezclábamos. Entonces quisimos así experimentar mucho y tenía claro que quería que fuera algo que me represente.

Le has puesto un nombre vinculado a los ‘sueños’. ¿Este disco es tu sueño o el nombre esconde otro significado?

Sí. No me hubiera creído de pequeña tener un EP y es un poco mi sueño. Pero bueno, la raíz viene de ‘oneiros’ que en griego significa, como has dicho, ‘sueño’. Y es un poco porque soy una persona que sueña mucho y siempre me acuerdo un montón de ellos. Se dice como que los sueños no son reales, son falsos. Y yo lo veía al revés, como que los sueños a veces ocultan ahí verdades o cosas de tu subconsciente. Justo de ahí nació ‘Oniria’, de los sueños y también del espacio donde podían convivir mis dos mundos, el lírico y el pop. Me hacía ilusión llamarlo así.

Son cinco temas que hablan de la memoria, la identidad y el crecimiento personal. ¿Quién es hoy Melani?

Una chica normal que estudia dos carreras y que está trabajando de lo que más disfruto en el mundo, que es la música. Estoy súper agradecida de que ese pueda ser mi trabajo, porque creo que todo el mundo tendríamos que trabajar de algo que nos guste tanto que ni siquiera notemos que es trabajo. Y ahí estoy, aprendiendo un poco más cada día.

¿Qué notas que ha cambiado en ti estos últimos años?

Ir creciendo es una evolución natural del ser humano. Creo que ido aprendiendo cosas de experiencias que he ido teniendo. Por ejemplo, en ‘Tu cara me suena’ he aprendido a cómo manejar mi voz, porque yo no tenía ni idea. Venía del conservatorio, solo sabía colocar la voz de una manera y esa experiencia me ha permitido ampliar un montón la visión de cómo coloco mi voz ahora y a probar maneras que nunca me habría atrevido si no fuera por eso. Además, en el conservatorio también estoy aprendiendo muchas cosas de técnica. Y, a nivel personal, soy una persona muy perfeccionista desde pequeña y el hecho de haber ido a programas de tele o trabajar en este mundo que es maravilloso, pero como siempre pasan muchas cosas en el directo, también aprendes a salir del paso.

Melani, artista que este viernes estrena su EP, 'Oniria'. / Urban

'Tu cara me suena', una experiencia

Justo has hablado de ‘Tu cara me suena’, que casi se cumple un año de tu victoria. ¿Qué le enseña a una ponerse en la piel de otros artistas?

Imitar a pedazos de artistas superinreíbles, consolidados fue una experiencia. Soy muy empollona y siempre intentaba estudiármelos mucho. Y no solo la canción, sino al artista y todo lo que tenía detrás. Me acuerdo con Céline Dion, que fue mi primera imitación, que ella me encantaba, pero quería investigar más. Y descubrir lo de la enfermedad, que tenía todas esas cosas, te hace abrir la mente muchísimo porque dices ‘madre mía, Céline Dion, que tiene esa enfermedad que no la deja ni moverse ni respirar y aún así ella sigue luchando y sigue esforzándose para poder cantar, que es lo que más feliz le hace’. Es como otra manera de verlo.

Empezar desde tan pequeña me ha ayudado artísticamente y personalmente a ir creciendo

Profundizando un poco en tu disco, los cinco temas tienen toques urbanos, líricos o electrónicos. ¿Es una forma de ver todas las caras de Melani, las más reconocibles y las menos?

Es una forma muy divertida de verla, la verdad. Queríamos mezclar en este álbum todas las cosas que me representan a mí y trabajar con un sonido un poco más moderno. Estaba totalmente abierta a experimentar con diferentes sonidos. Nunca habría imaginado juntar la lírica con la electrónica, pero se dio en el estudio y dices, ‘Oye, no queda mal esta mezcla tan rara’. Además, también escucho música más pop o urbana. Entonces sí que quería que hubiera como destellitos sin dejar de ser yo en mis canciones.

¿Tienes como referente algún artista al que admires o quieras seguir sus pasos?

Mi cantante favorita de todos los tiempos siempre va a ser Maria Callas, que es mi soprano favorita y siempre me inspiro muchísimo en ella. De hecho, cuando estábamos en el estudio componiendo o en algún momento nos faltaba una palabra, nos la poníamos de fondo cantando cualquier aria y salía. Ella con su voz me pone los pelos de punta y la he admirado siempre.

Son ocho años desde que se te vio por primera vez en ‘La Voz Kids’. Comenzando siendo una niña, ¿consideras que has tenido que renunciar a muchas cosas?

Nunca lo sentí así. Sé que hay bastantes personas que igual lo pasan un poco peor, es un mundo que que no les acaba, pero no ha sido mi caso. Yo siempre, desde pequeñita, me ha encantado y nunca he sentido esa presión. Cuando fui a Eurovisión [Junior], me preguntaban muchísimo si no sentía esa presión de representar a España, de si lo iba a hacer mal. Y yo sinceramente, como era tan pequeña, no me enteraba de la presión. Simplemente quería ir a hacerlo bien. Si había algún tipo de presión era mía, por hacerlo bien. Pero estoy súper agradecida, porque creo que el haber empezado desde tan pequeñita me ha ido ayudando un montón tanto artísticamente como personalmente a ir creciendo, aprendiendo de los errores, de volver y a seguir para adelante, de esforzarse siempre.

Maria Callas siempre me inspira.Cuando estábamos en el estudio y nos faltaba una palabra, nos la poníamos de fondo cantando y salía

Has estado compaginando la música o la televisión con los estudios o la PAU el año pasado. ¿Es difícil mantener todo en el sitio a la vez?

La verdad es que fue bastante difícil, pero mirando para atrás no hubiera hecho ni solo una cosa, ni solo la otra. Estoy muy contenta de poder haberlo hecho la vez. Pero sí fue difícil porque se grababa en Barcelona y yo estoy en Valencia. Acabábamos muy tarde, a las doce o a la una, los martes que grabamos. Entonces me recogían en un coche a la una de la mañana desde Barcelona hasta Valencia, que llegábamos a las cuatro y media o la cinco y el mismo día tenía que estar a las ocho en clase de Historia de España. Fue duro y tuve que estudiar muchísimo en los ratos libres. De hecho mis compañeros, cuando tenía examen, me preguntaban cosas.

Antes has hablado de Eurovisión Junior. Tras haber pasado ya casi seis años, ¿es un recuerdo que guardas de manera especial?

Lo guardo con muchísimo cariño porque era muy pequeñita y siempre había sido uno de mis de mis sueños ir a Eurovisión o a Eurovisión Junior . Aunque sean dos semanas, se te pasan volando porque son muy intensas, tienes que hacer un montón de cosas, pero yo iba tan contenta y tan como en un sueño que me lo pasé genial. Tenía como una libretita donde me apuntaba cada día las cosas que hacía y todo para no olvidarme. La sigo teniendo y a veces la leía y todo.

Melani, artista que este viernes estrena su primer EP, 'Oniria'. / Urban

"Mucho respeto" al Benidorm Fest

Ahora está abierta la convocatoria del Benidorm Fest 2027. No sé si ha llegado tu momento.

Todavía estoy buscándolo porque, además, soy muy eurofan, como que le tengo mucho respeto y no quiero ir con cualquier cosa o simplemente para promocionar una canción. Quiero ir con algo que me salga desde el corazón.

De momento ya no está el premio de Eurovisión por la presencia de Israel. No sé si eso disuade un poco o aún sigues queriendo ir al festival en algún punto.

A cualquiera que es fan del festival nos encantaría, pero está complicado porque obviamente estoy totalmente a favor de la decisión que ha tomado Televisión Española. Ahora está muy complicado, pero creo que el Benidorm Fest sigue siendo un concurso súper chulo que tenemos en España, que ayuda a un montón a impulsar las carreras de nuevos artistas y creo que está muy bien.

Después de este EP, ¿son los siguientes pasos una minigira o toca disfrutar el disco?

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Va a salir en físico dentro de poco y me hace mucha ilusión porque vamos a estar haciendo firmas por diferentes puntos de España, así que esperando ya que lleguen. Y ojalá hacer una gira. Todavía no lo sé. Sé que tenemos actuaciones y cositas por ahí, pero ojalá.