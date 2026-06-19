Polo Monleón viste de Merseguera a Simón de Rojas

Polo Monleón es una de las bodegas con más tradición en la subzona del Alto Turia, dentro de la DO Valencia. Desde Titaguas y a partir de la variedad de uva Merseguera han construido una bien merecida reputación gracias a vinos como Hoya del Castillo, claro ejemplo del potencial de una uva típica de la zona que cada vez está ganando mayor protagonismo.

Gestionada por la familia Polo, la bodega mantiene una destacada vertiente social, dando visibilidad a figuras y personalidades originarias de esta zona del interior valenciano, como es el caso de Clemente y Rubio, un vino blanco de autor elaborado a partir de uvas de Merseguera con el que rinden tributo a Simón de Rojas Clemente y Rubio, ilustre botánico natural de Titaguas autor de múltiples artículos, libros y ensayos, muchos de ellos relacionados con el mundo de la vid.

Para homenajear a este titagüeño la bodega ha creado un blanco en el que se ha cuidado con detalle todo el proceso. Las uvas nacen en un viejo viñedo cultivado en vaso ubicado a unos mil metros sobre el nivel del mar. Se vinifica bajo pautas tradicionales a temperatura controlada y tras la fermentación reposa durante un breve espacio de tiempo en barricas de roble, donde adquiere volumen en boca y complejidad.

El nombre del vino, Clemente y Rubio, simboliza el homenaje que la familia Polo brinda a este botánico valenciano. Pero este reconocimiento va más allá del nombre del vino, ya que la etiqueta surgió a raíz de una exposición que hicieron los alumnos de Bellas Artes en Titaguas bajo el título ‘Reflejos ilustrados de Rojas Clemente’. La autora es Sara Raga del Río, que titulo su obra Lenguajes de la vida con Don Simón de Rojas, un nombre que hace alusión a los distintos idiomas que hablaba y que quedan detallados en el fondo de la etiqueta.

El vino fue presentado hace un año coincidiendo con la celebración de la Noche del Vino de la DO Valencia y ya en ese momento llamó la atención de sumilleres y profesionales del sector por su finura y excelente estructura. Es un blanco e aspecto luminoso, con aromas intensos que recuerdan a la fruta de hueso y las plantas aromáticas, son sutiles matices cítricos y un elegante recuerdo final de vainilla y otras especias dulces. En boca se muestra fresco y sabroso, con tacto untuoso y largo final.

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Concursos y crítica del ámbito nacional han coincidido en alabar este vino de Bodegas Polo Monleón. El pasado 2025 logró sendas medallas de oro en los concursos del Real Casino de Madrid y de monovarietales valencianos (este último organizado por Proava), además de alcanzar una calificación de 92 puntos en la Guía Peñín. Este año Clemente y Rubio ha conquistado una medalla de oro en el Catavinum World Wine & Spirits Competition.