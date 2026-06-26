El Bobal de Estenas, recomendado por The New York Times

Hay menciones que pueden suponer un espaldarazo en las ventas y posicionamiento del producto al que se alude. Es el caso de El Bobal de Estenas, uno de los tintos más interesantes que elabora la familia Martínez-Roda en la bodega Vera de Estenas, que recientemente ha sido incluido en la selección ‘20 vinos deliciosos por menos de 20 dólares’ que ha publicado el crítico Eric Asimov en The New York Times.

En su recomendación, Asimov pone el foco en vinos de California, Burdeos, Alemania y, en España, destaca la variedad Bobal, con El Bobal de Estenas, un vino de precio medio recomendado de 15 dólares en el mercado estadounidense. El prescriptor de The New York Times describe al tinto de Vera de Estenas como un vino «rico y jugoso, de color profundo pero sin sensación de pesadez, con un tanino agradable que lo convierte en una opción especialmente adecuada para acompañar carnes a la brasa».

La selección de Eric Asimov parte de una reflexión sobre el valor real del vino en un contexto de subida generalizada de precios. Según el crítico, la franja entre 15 y 20 dólares sigue siendo uno de los espacios más interesantes para encontrar vinos con personalidad, procedentes muchas veces de variedades menos conocidas y zonas con enorme potencial.

Para Vera de Estenas, esta aparición supone un importante reconocimiento internacional al trabajo realizado durante años en torno a la Bobal y al territorio de Utiel-Requena, así como a sus vinos de Pago. «Que un medio como The New York Times se fije en El Bobal de Estenas confirma algo en lo que llevamos creyendo toda la vida: que la Bobal, bien trabajada, desde el viñedo y con respeto por su carácter, es una variedad capaz de emocionar y de competir en cualquier mercado del mundo», señala Feliz Martínez, director técnico y gerente de la bodega valenciana.

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Vera de Estenas es una de las bodegas históricas de Utiel-Requena y una de las casas que más ha contribuido a poner en valor la autóctona Bobal como variedad de calidad. Su trabajo se ha construido desde el respeto al viñedo, la identidad del territorio y una visión familiar profundamente ligada al vino. Mucho antes de que este varietal empezase a despertar el interés de la crítica internacional, Vera de Estenas ya defendía su singularidad a través de vinos que han marcado la historia reciente de esta denominación de origen. Entre ellos, Casa Don Ángel, una etiqueta mítica de la bodega y una de las referencias que ayudó a demostrar que la Bobal podía ofrecer vinos serios, longevos y con personalidad propia. Hoy, con El Bobal de Estenas, la bodega continúa esa misma línea de trabajo: elaborar vinos honestos, expresivos y profundamente vinculados a su origen.