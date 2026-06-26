Cavas Marevia renueva la imagen de Nit del foc
Inspirada en una de las noches más emblemáticas del calendario festivo valenciano, la colección de cavas ‘Nit del Foc’ se ha convertido en una de las mejores opciones para disfrutar de ese espectáculo de luz y pólvora tan nuestro con una refrescante copa de vino espumoso. Elaborada por Cavas Marevia, una de las firmas valencianas con mejor trayectoria, la gama presenta con su nueva añada una nueva imagen, más estilada, donde la marca gana notoriedad escoltada por varias palmeras de colores que evocan los castillos de fuegos artificiales típicos de nuestra tierra.
Los Nit del Foc tienen como denominador común que para su elaboración se emplean exclusivamente uvas procedentes de viñedos cultivados bajo pautas ecológicas. La gama incluye un cava semiseco elaborado con uvas de Macabeo y Chardonnay con un sutil dulzor que aporta una sensación amable y golosa. Junto a esta referencia, el Brut, hecho con una base principal de Macabeo y un pequeño porcentaje de Chardonnay, destaca por una burbuja fina y un carbónico muy bien integrado gracia a sus doce meses de crianza. Por último, Nit del Foc Rosé es un Brut elaborado exclusivamente con uvas de Garnacha que destaca por su frescura y frutosidad. Los nuevos Nit del Foc están disponibles en el canal de alimentación y en la tienda online de Cavas Marevia.
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