Les Arts se transforma en un Cabaret sin filtros

El sórdido y cada vez más convulso Berlín de finales de los años 20 reflejado en cada rincón y sonido de un emblemático local, el Kit Kat Klub, en el que las reglas no solo no regulan el mundo, sino que parecen difuminarse hasta el punto de no existir. Seis décadas después de su estreno en Broadway y más de medio siglo de que se convirtiera en película, la trama que rodea a todo un clásico como ‘Cabaret’ está lejos de ser menos atractiva. Desde canciones como ‘Wilkommen’ –y su más que provocadora presentación de las chicas– a la imparable huella del nazismo contra la libertad, pasando por la recordada interpretación de Sally Bowles a cargo de Liza Minnelli han calado en numerosas generaciones. De ahí que el estreno de una nueva versión de este icónico musical siempre obligue a dar otro giro a la representación sin perder la esencia. Y ese es el camino, apostando más concretamente por la sinergia completa e inmersiva entre público y actores, con el que abrirá sus puertas en Les Arts desde el 2 de julio y hasta el día 19 la nueva superproducción de ‘Cabaret’.

Dos valencianos en escena

Bajo la dirección de Federico Ballone –quién ya triunfó el año pasado en el mismo recinto valenciano con ‘El Fantasma de la Ópera’– y tras pasar por Madrid, la historia que protagonizan la cantante inglesa Sally Bowles y el escritor estadounidense Cliff Bradshaw –interpretados en este nuevo espectáculo por Laia Prats y José Pastor, a los que se suma el valenciano Víctor Palmero como el cómico y a la vez oscuro Maestro de Ceremonias– aterriza en València con una rompedora propuesta escénica.

Una apuesta –liderada creativamente y en el vestuario por Felype de Lima y obra de la productora Letsgo– en la que los asistentes juegan un rol activo siendo parte –en mayor o menor medida– del festivo y siempre desenfrenado entorno del Kit Kat Klub berlinés, llegando a ubicarse en pleno ‘escenario’ y a escasos centímetros de los protagonistas. Todo para observar de primera mano un espectáculo festivo con "romance, drama y, claro, un toque de ‘dangerous’ seducción en el que no hay filtros, no hay pudor y, por supuesto, ¡no hay vergüenza!", destaca su sinopsis.

Provocar y romper los límites

Y es que, como explica Bellone, este nuevo ‘Cabaret’ –que transporta al espectador a esa República de Weimar languideciente pese a la libertad que aún ilustra el propio club, su luminoso cartel de presentación y una escalera piramidal y las mesas que marcan la escena– se desarrolla con tres objetivos claros. El primero, "provocar nuevas sensaciones en la audiencia". El segundo, esa ruptura de "los límites" que existen entre los artistas y el público. Y, por último, "sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quiénes conocen cada canción de memoria". Eso sí, sin perder de vista nunca la producción original "que todos admiramos".

Porque el musical –basado en su concepción en 1966 en una obra de teatro de John Van Druten y en la novela previa de Christopher Isherwood– cuenta con el libreto de Joe Masteroff, las melodías de John Kander o las letras de Fred Ebb. O lo que es lo mismo, que pese a la renovada apuesta escenográfica, la trama seguirá contando con momentos clave como el romance de la dueña de una pensión, Fräulein Schneider (Patricia Clark), y el frutero judío Herr Schultz, interpretado por un valenciano de larga trayectoria como Tony River, así como con emblemáticas canciones como ‘Cabaret’ o ‘Money, Money’ que sonarán en Les Arts atrayendo tanto a seguidores clásicos como al nuevo público.

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Ricky Merino y Marta Arteta, por su parte, completan el elenco de un espectáculo dirigido musicalmente por Julio Awad, con Valerio Tiberi como diseñador de iluminación, Poti Martin en el sonido y Gillian Bruce, como coreógrafa. Todo para generar un "torbellino de emociones en el que nada será como lo esperan". ‘Willkommen, bienvenue, welcome!’ al Cabaret más valenciano.