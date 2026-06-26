URbanitas se consolida entre la restauración de València

Más de una veintena de establecimientos hosteleros de València han participado en la segunda edición de URbanitas del Vino, el nuevo modelo de promoción impulsado desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena que se ha desarrollado por diversos barrios de la capital valenciana, donde se han programado tardeos, menús maridados, vinos por copas y otra serie de experiencias vinculadas a la gastronomía durante dos meses en los que se han descorchado miles de botellas de más de medio centenar de referencias elaboradas por treinta bodegas adscritas a la DO Utiel-Requena.

Esta segunda edición de URbanitas del Vino ya nacía con mayor ambición que la primera, ya que se ha aumentado sensiblemente el número de actividades, que se han desarrollado a lo largo de dos meses (mayo y junio). La programación arrancó a principios de mayo en Casa Pescadores, donde el Consejo Regulador reunió a medios de comunicación y creadores de contenidos gastronómicos para dar a conocer el listado de experiencias que se iban a desarrollar por los barrios de Cabanyal, Malvarrosa, Benimaclet, Pla del Real, Eixample, Russafa y Centro.

Tras la presentación en Casa Pescadores comenzaron las actividades en los barrios de Malvarrosa y Cabanyal, donde se celebró el primero de los dos tardeos previstos este año, en Mercader Cabanyal, donde casi trescientas personas pudieron disfrutar de la diversidad y calidad de los vinos de esta denominación de origen del interior de la provincia de València.

Desde ese momento se sucedieron catas, menús maridados y propuestas de vinos por copas en diferentes puntos de la capital, hasta la llegada del segundo de los tardeos, en este caso en la terraza del céntrico Hotel Only You, y donde se colgó el cartel de aforo completo. El atardecer a ritmo de música en directo disfrutando de una copa de buen vino fue el mágico epílogo de una programación que se ha consolidado tanto entre consumidores como entre hosteleros, convertidos en el eje vertebral de una iniciativa que pone en valor las cualidades de unos vinos capaces de conquistar a todo tipo de perfiles.

Este segunda entrega de URbanitas contó con otras novedades como la de los ‘esmorzars’, que han servido para introducir el vino en una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la cultura valenciana. A lo largo de tres fines de semana siete establecimientos de la ciudad ofrecieron menús especiales a mitad de mañana compuestos por picoteo tradicional, bocadillo y vinos de la DO Utiel-Requena. La propuesta ha tenido una interesante acogida y ha servido para abrir nuevas posibilidades de consumo de vino a los comensales.

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La valoración por parte del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha sido altamente positiva, y ya se trabaja en el desarrollo de la programación para una tercera edición. El buen sabor de boca se refleja en las palabras del presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, quien ha manifestado tras esta iniciativa que «URbanitas del Vino ha demostrado la capacidad de acercar nuestros vinos a la ciudad de Valencia a través de experiencias cercanas y vinculadas a la gastronomía. La implicación de bodegas, hostelería y público confirma el potencial de esta iniciativa».