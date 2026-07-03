Nino Bravo, a capela y Libre

La figura de Nino Bravo tiene esa grandeza que hace que, como sucede con sus canciones, nunca pase de moda. Pese a haber transcurrido más de medio siglo de su muerte, su recuerdo está muy vivo. La identidad de su música, también. Dada esa relevancia, tener la oportunidad de conocer ambas facetas –la del artista de Aielo de Malferit y la de su persona– en paralelo resulta algo diferente. Hacerlo a través de un musical en el que el humor se combina con el canto a capela, lo convierte en una posibilidad única. Pero es posible. La prueba de ello es ‘Libre, el musical de Nino Bravo’, el espectáculo que desde este viernes y hasta el próximo 12 julio regresa a València –aterrizando concretamente en el Teatro Olympia– como un "viaje emocional por muchos estados de ánimo que atrae no solo a gente que quiere escuchar las canciones de Nino con nuestra propuesta, sino también a la que quiere dejarse llevar y ser arrastrado por esa nostalgia".

Es lo que explica a ‘Urban’ Pau Ferrer, uno de los cuatro componentes –junto a Gonzalo Manglano, Edu Escartí y Javi Reig– que desde hace más de 15 años forman Melomans, el grupo vocal y teatral valenciano detrás de esta propuesta –dirigida y escrita por Santiago Sánchez y Víctor Lucas– que no busca ser "un tributo, porque al final ni imitamos a Nino Bravo ni tenemos intención de hacerlo, ni es simplemente repasar sus canciones".

En su lugar, el cuarteto rememora la vida y la meteórica carrera del artista valenciano "con una visión más fresca, más divertida y centrándonos un poco en su parte más humana". "Conectamos con ese aspecto más emotivo y toda esa nostalgia, pero sin ser melodramático ni incidir demasiado en la tragedia o la tristeza", incide Ferrer sobre un espectáculo de una hora y media de duración catalogado como una experiencia musical "única" para "recordar al artista y descubrir y celebrar al amigo, al compañero, al padre".

Capela moderna

¿Cómo lograrlo? Pues no solo a través de una capela "más moderna", vertebrada a través de un guión dramatizado y con una producción musical en la que sobresalen los efectos en directo y unas cuerdas vocales que llegan a imitar a los instrumentos sobre el escenario, sino también recurriendo a otra pieza esencial en los ‘shows’ de Melomans como es el humor. "Somos un grupo a capela en el que nuestra máxima siempre es pasárserlo bien. Y cuando escarvábamos y nos contaban cómo era él, vimos que era un tío muy divertido, al que le gustaba mucho hacer chistes. Y si haces una lectura de su vida con ojos curiosos, hay muchos aspectos que se pueden mirar y contar como episodios desde un punto de vista más cómico con el propio guión o nuestras improvisaciones", apunta.

Entre esas anécdotas –algunas de ellas conocidas a través del biógrafo oficial del cantante, Darío Ledesma– Ferrer avanza ‘aventuras’ sonoras como la que hubo detrás de la canción ‘Te Quiero, Te Quiero’, uno de los grandes éxitos –compuesto por Augustó Algueró– que catapultó la carrera de Nino Bravo en 1970, aunque antes no llegara a cautivar por completo a algunas de las voces más reconocidas de la época que la llegaron a tener en sus manos. Esas mismas figuras acabarán ‘saliendo’ a escena de una manera peculiar -y con el propio tema como protagonista- dentro de un juego "divertido y creativo" que involucrará también a lo largo de la función a otros famosos de la época.

Los integrantes de Melomans, sobre el escenario. / María Cortés Rico

Pero apostar por hacer un musical alrededor de una figura tan reconocida como la de Nino Bravo no está exento de retos, desde la parte técnica o la necesidad de "repasar todos los signos de su carrera" cantando más de 60 canciones en solo 90 minutos de espectáculo a cautivar a todo tipo de personas, desde aquellos que se saben sus canciones de memoria a los que no habían nacido cuando esos ‘hits’ comenzaron a sonar. "Todo se cuenta de una manera teatralizada, por lo que la gente no debe esperar venir ni a un concierto al uso, ni solo a una obra de teatro. Es un musical que va más allá", añade.

Y en esa aventura, el público juega un papel fundamental. "Evidentemente, sobre todo en los grandes éxitos, siempre canta con nosotros y hay mucha complicidad. Pero además entra a formar parte de la historia, de los códigos y descubre la parte más curiosa de la carrera de Nino Bravo". Un camino en el que la emoción y el recuerdo no pasan desapercibidos. "A veces son los hijos de esas personas que lo vivieron directamente los que dicen ‘ostras, es que esto me ha recordado a cuando mi padre ponía las canciones de Nino los domingos por la mañana en casa o en el coche’", enfatiza Ferrer.

De triunfar en Madrid a València de nuevo

Y es que el musical, tras ser un éxito en Madrid y llevar más de 50.000 espectadores a sus espaldas, regresa ahora a València, una ciudad importante en ese recorrido musical del cantante de Aielo. No en vano, como destaca el componente de Melomans, actuar en el Cap i casal resulta "una pasada", pero también muestra que Nino Bravo "evidentemente es un figura hiperquerida aquí, pero también genera un cariño increíble en toda España" o en unos países de Latinoamérica en los que "se convirtió en un mito".

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Asimismo, este un show especial también para la familia del artista. "Sus hijas están súper contentas con el espectáculo y siempre se han mostrado muy agradecidas con la visión que hemos hecho", pone en valor Ferrer antes de concluir que al final "todo salió de aquí hace 50 años y, para nosotros, es como perfecto. Todo acaba confluyendo en València". Porque a capella, la música y la persona de Nino Bravo volará libre.