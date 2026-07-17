Expresión, la nueva colección de Spritz de Bodegas Murviedro

Expresión Spritz, la nueva gama de Bodegas Murviedro, nace con la llegada del verano para reinterpretar el momento del aperitivo desde una perspectiva más social, experiencial y ligada al disfrute. Terrazas al sol, días de playa y planes que se alargan definen una nueva forma de consumo en la que la experiencia cobra tanto protagonismo como la bebida.

En este contexto, la marca presenta una colección de cuatro Spritz inspirados en algunos de los cócteles más icónicos a nivel internacional, reinterpretados en una propuesta ligera, fresca y pensada para cualquier ocasión. Con base vínica, aromas naturales y una carbonatación controlada, Expresión ofrece una burbuja fina y bien integrada, con cuatro perfiles diferenciados: ‘Mimosa’, con notas cítricas de naranja; ‘Mojito’, con lima y matices frescos; ‘Paloma’, con pomelo y toques rosados; y ‘Apperitif’, con recuerdos de cardamomo y manzanilla que equilibran dulzor y amargor.

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En referencia a este nuevo lanzamiento, Marc Grin, director de Bodegas Murviedro, afirma que «el aperitivo está evolucionando hacia un momento mucho más social, flexible y ligado al disfrute sin complicaciones. Cada vez vemos más ocasiones de consumo donde lo importante es compartir y alargar el momento, y ahí es donde este tipo de propuestas tienen un gran potencial».