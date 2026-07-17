Requena celebra su título de Ciudad Española del Vino con la gran fiesta del verano en L’Umbracle

La agenda de ‘Requena Ciudad Española del Vino 2026’ continúa a buen ritmo. El municipio ha diseñado un amplio y completo programa de actividades para lo que resta de año con el objetivo de visibilizar a Requena como epicentro del vino durante este año. Tras el homenaje realizado hace unos días en Requena a la figura del recordado enólogo Félix Cuartero y la presentación de la próxima edición de Ferevín y la Feria y Fiesta de la Vendimia celebrada esta misma semana en el Westin de València, la siguiente parada tendrá lugar la tarde del 23 de julio en València, donde L'Umbracle acogerá 'La gran fiesta del verano', un evento que reunirá vino, gastronomía y música para seguir acercando al público la esencia de Requena.

El evento contará con todos los ingredientes para que ‘Requena Ciudad Española del Vino 2026’ luzca como merece. Los stands estarán ocupados por bodegas con vinos y cavas elaborados en el término municipal, además de colectivos muy representativos de la localidad. La propuesta gastronómica combinará el sabor de los platos típicos de Requena con productos gourmet que convertirán la velada en una experiencia única. Todo ello estará acompañado por música, con un DJ de la sala poniendo ritmo a la noche.

Requena celebra su título de Ciudad Española del Vino / urban

El evento funcionará con un sistema de tickets. Con un precio de 15 euros, la entrada al recinto incluirá cuatro degustaciones de bebida (vino o cava). La gastronomía podrá adquirirse de manera independiente en cada uno de los stands repartidos por la terraza de este emblemático espacio de València. Desde bocados típicos de Requena hasta ostras, salazones y otras propuestas que sorprenderán a los asistentes y armonizarán a la perfección con los excelentes vinos y cavas que se elaboran en este municipio del interior de la provincia de Valencia. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada para evitar colas en el acceso en las webs de 5bselección y Enterticket.

El objetivo es que Requena luzca como merece. Que las copas se llenen de tintos, blancos, rosados y cavas de enorme calidad, que sus aromas embriaguen a los presentes y que sus sabores los conquisten para siempre en un evento diseñado para el disfrute de todos los visitantes.

Con esta nueva cita, ‘Requena Ciudad Española del Vino 2026’ continúa desarrollando un calendario de acciones y eventos con el objetivo de situar a la ciudad como un referente imprescindible del enoturismo y la cultura del vino en España. Durante los próximos meses se sucederán todo tipo de actividades, tanto lúdicas como enfocadas al sector profesional. Además, se trabaja en iniciativas que sirvan para impulsar el enoturismo, que durante los últimos años se ha convertido en un reclamo de nivel para atraer visitantes y potenciar el turismo rural.

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Desde el Ayuntamiento de Requena se marcan como objetivo que las acciones que se realicen en lo que quedan de año sean el preámbulo de nuevas iniciativas, tanto públicas como privadas, para que durante los próximos años se siga trabajando por afianzar este enclave del interior como destino idóneo tanto para winelovers como para turistas que buscan nuevas experiencias.