Tarzán aterriza con su liana en València

Todos conocemos a Tarzán y su historia, ese niño que fue criado por gorilas y que ganó todavía más popularidad gracias a la adaptación al cine de Disney. Pero esta vez llega al Teatro Olympia de València de una manera diferente. Se trata de un musical producido por Theatre Properties, cn colaboración de Atresmedia, y que cuenta con la dirección de Silvia Villaú y la música de José Enrique de la Vega.

El conde de Greystoke, John Clayton III, es el único hijo de una pareja de aristócratas británicos asesinados. John es adoptado por una manada de gorilas, pero entra en conflicto porque el jefe de esta no está del todo de acuerdo con la decisión de protección que despierta en la mamá gorila. A pesar de esta oposición, logra quedarse y crecer con la que ahora será su nueva familia, adquiriendo grandes habilidades físicas como aprender a saltar desde los árboles, columpiarse por las lianas, enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su familia... Jane consigue acercar el mundo civilizado a Tarzán. Todo cambiará de rumbo cuando los propósitos reales de un equipo de investigación salen a la luz, lo que provocará toda la familia de los gorilas se verá amenazada, la selva, e incluso Jane que no permitir que hagan daño a lo que más quiere.

La historia contiene múltiples similitudes con la original: un niño que es adoptado por una manada de gorilas y que crece como si fuera uno de ellos, pero que cambia todo cuando conoce a una persona real y cuando el equipo de investigación de esta quiere capturar a su familia. Pese a que figuras míticas como las gorilas Cala y Chita también están presentes, esta adaptación introduce novedades, ya que hay personajes nuevos como Isabella, una chamana encargada de la crianza de Jane y de la narración de la historia.

Tal y como dicen Giampalo Picucci y Mireia Coma, los actores que hacen de Tarzán y Jane respectivamente, "no se trata de un simple musical, es una experiencia para que personas de todas las edades disfruten de la aventura".

La obra tiene pinceladas de la obra original, pero también novedades / Levante-EMV

El espectáculo

Tarzán nunca ha vivido lo que es la toxicidad de la civilización, pero cuando la conoce, vive una especie de segunda juventud. Gracias al personaje de Isabella, que le enseña a hablar y a comportarse como una persona, descubre un mundo nuevo. Algo similar le pasa a Jane, quien viene de una familia rica, y siempre ha sido vista "como alguien que debe comportarse de manera rigurosa y como una mujer objeto", declara Mireia Coma. "Se trata de una historia de autodescubrimiento", añade.

Estamos delante de una actuación para toda la familia y que pretende conectar con todas las generaciones. Según Mireia Coma, "a los más pequeños tal vez les impresiona más las acrobaciones o las telas, pero también se busca que los adultos conecten con su niño interior y vuelvan al recuerdo que tienen de Tarzán y redescubrirlo".

La escenografía ha estado muy trabajada para representar lo más real posible la selva, al igual que los trajes, que han sido confeccionados detalladamente para ser lo más similares posible a los gorilas. Además, la música ha sido compuesta exclusivamente para la interpretación de esta obra.

La música ha sido compuesta en exclusvia para esta interpretación / Levante-EMV

La obra busca transmitir un mensaje de que la naturaleza no se puede controlar y que debemos amarla y respetarla. "A través del texto, la lírica y todo lo que envuelve a la actuación, queremos que los espectadores se sientan en sintonía con los personajes", dice Coma.

Fin de la gira

Las actuaciones en Valencia serán las últimas de una gira que ha visitado más de 40 ciudades por toda España. La obra, que tiene una duración aproximada de 2 horas y un descanso de 15 minutos, cuenta con un elenco de 16 artistas y con niños en sus filas. "Los niños tienen una gran pasión en todo lo que hacen. Cada día te sorprenden de una manera distinta", afirma Giampalo Picucci.

El éxito ha sido tal que la productora, Theatre Properties, contará con ambos actores para su próxima producción que se estrenará en septiembre. Será otro musical, "Annie", en el que esta vez serán los antagonistas de la historia. Aunque no será la segunda vez que estos trabajen juntos, puesto que ya lo hicieron en la adaptación de Jekyll y Mr Hyde.

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Esta productora ya ha adaptado más clásicos al teatro más allá de Tarzán. Algunos otros ejemplos son Peter Pan o Aladdin. Se trata de la compañía más longeva de España, desde 2001, y de la primera y única del mundo en representar un musical de gran formato en español en el West End de Londres: "Peter Pan el Musical” . Theatre Properties ha viajado con sus espectáculos a distintos países del mundo como España, Reino Unido, Portugal, México, Uruguay, Perú, República Dominicana y Colombia, realizando giras por las distintas ciudades de cada país.