Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reconstrucción La TorreAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialPantallas gigantes final MundialAire acondicionado
instagramlinkedin

Territorio, gastronomía y grandes vinos en el tardeo de la DO Valencia

La cita sirvió para poner en valor la perfecta armonía de los vinos amparados por la DO Valencia con la alta gastronomía

El tardeo en el que se combinó vinos de alta calidad, gastronomía y territorio en un ambiente distinguido y festivo

El tardeo en el que se combinó vinos de alta calidad, gastronomía y territorio en un ambiente distinguido y festivo / urban

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

València

El restaurante Tatel de València fue el escenario elegido hace unos días por la DOValència para celebrar uno de sus eventos estivales más interesantes, un tardeo en el que se combinó vinos de alta calidad, gastronomía y territorio en un ambiente distinguido y festivo, con una estética inspirada en las barras clandestinas de los años 20 americanos durante la polémica ley seca.

La experiencia se cuidó hasta el mínimo detalle, tanto en lo referente al ambiente, con música con DJ para ambientar la velada, como en lo relacionado con los vinos, con siete propuestas que no dejaron indiferentes a los asistentes. Los blancos Cañada París de Bodegas Baldovar 923 (Alto Turia), Silencio, de Bodegas Godelleta (Valentino-Moscatel) y Blanc de Enguera de Bodegas Enguera (Terres dels Alforins) compartieron protagonismo con los tintos Esencia de Bodegas Vegamar (Alto Turia), La Forcallà de Antonia de Bodegas Rafael Cambra y Sentada sobre la Bestia de Fil-loxera y Cía (ambos Terres dels Alforins) y el sutil vino de postre Sol de Reymos, de la bodega del mismo nombre.

Noticias relacionadas

Los siete vinos fueron armonizados con las propuestas del chef de Tatel, quien, junto al sumiller del restaurante, diseñó un menú en el que cada plato ensalzó las cualidades del vino que le acompañaba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  5. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  6. Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
  7. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  8. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

El Ministerio da por terminada la regeneración del litoral norte de Sagunt y achaca a la Generalitat la falta de lavapiés en una playa

El Ministerio da por terminada la regeneración del litoral norte de Sagunt y achaca a la Generalitat la falta de lavapiés en una playa

Tarzán aterriza con su liana en València

Tarzán aterriza con su liana en València

El museo arqueológico de Sagunt ve frenada una inversión de más de 400.000 €

El museo arqueológico de Sagunt ve frenada una inversión de más de 400.000 €

Abu reúne el dinero que necesita para acabar la carrera de educador social

El investigador del estrés climático recorre València a pesar del aviso rojo

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici

El negocio de las pantallas para ver el Mundial: hasta tres euros por un partido

El negocio de las pantallas para ver el Mundial: hasta tres euros por un partido
Tracking Pixel Contents