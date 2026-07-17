Territorio, gastronomía y grandes vinos en el tardeo de la DO Valencia

El restaurante Tatel de València fue el escenario elegido hace unos días por la DOValència para celebrar uno de sus eventos estivales más interesantes, un tardeo en el que se combinó vinos de alta calidad, gastronomía y territorio en un ambiente distinguido y festivo, con una estética inspirada en las barras clandestinas de los años 20 americanos durante la polémica ley seca.

La experiencia se cuidó hasta el mínimo detalle, tanto en lo referente al ambiente, con música con DJ para ambientar la velada, como en lo relacionado con los vinos, con siete propuestas que no dejaron indiferentes a los asistentes. Los blancos Cañada París de Bodegas Baldovar 923 (Alto Turia), Silencio, de Bodegas Godelleta (Valentino-Moscatel) y Blanc de Enguera de Bodegas Enguera (Terres dels Alforins) compartieron protagonismo con los tintos Esencia de Bodegas Vegamar (Alto Turia), La Forcallà de Antonia de Bodegas Rafael Cambra y Sentada sobre la Bestia de Fil-loxera y Cía (ambos Terres dels Alforins) y el sutil vino de postre Sol de Reymos, de la bodega del mismo nombre.

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Los siete vinos fueron armonizados con las propuestas del chef de Tatel, quien, junto al sumiller del restaurante, diseñó un menú en el que cada plato ensalzó las cualidades del vino que le acompañaba.