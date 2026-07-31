El microuniverso cultural que reinventa las vacaciones en Benicàssim: así es Rototom Sunsplash

Benicàssim volverá a convertirse este agosto en el gran punto de encuentro europeo de la cultura reggae, pero también en un destino vacacional alternativo para quienes buscan, en el marco de un gran festival de música, mucho más que conciertos. Bajo el lema ‘The Place to Be’, Rototom Sunsplash celebra del 17 al 22 de agosto su 31ª edición en este rincón de la costa mediterránea reivindicando una fórmula que lo distingue desde hace más de tres décadas: convertir la música en el punto de partida de una experiencia cultural, familiar y social que trasciende lo sonoro.

Con una vibrante ‘Welcome Party’ el día 16, seis escenarios en el recinto, otro junto al mar en la SunBeach —playa del Gurugú— y una programación ininterrumpida de doce horas diarias, el mayor festival reggae de Europa vuelve a presentarse como un destino vacacional completo donde conviven generaciones, culturas e inquietudes.

Un cartel de primer nivel

El cartel mantiene la esencia de la música jamaicana como eje principal, recorriendo todo su universo sonoro, desde las raíces del género a sus ramificaciones contemporáneas.

Figuras internacionales del dancehall y la escena reggae más actual como Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje y Kybba, junto a referentes históricos del reggae roots como Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Twinkle Brothers o Israel Vibration & The Roots Radics, junto a la banda fundacional del ska jamaicano, The Skatalites con Alpheus, perfilan un cartel que incorpora además propuestas con proyección más allá del ámbito reggae, como Greentea Peng y, ya en la escena estatal, como Lia Kali, Eskorzo o G5, la formación integrada por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Tomasito y Diego Ratón. Propuestas diversas que confirman ese equilibrio entre tradición, innovación y mestizaje que define la identidad artística del festival.

Diferentes áreas

Pero si algo convierte a Rototom en una cita única es todo aquello que sucede antes de que se enciendan los escenarios. El recinto invita a recorrer espacios concebidos para descubrir, aprender y compartir. Magicomundo, el área familiar y para público infantil, estrena este año una Cuentoteca donde intercambiar libros e historias en familia, junto a espectáculos diarios, música itinerante y teatro participativo.

La Teen Yard vuelve a convertirse en el punto de encuentro de adolescentes con parkour, baloncesto inclusivo, circo, grafiti, breakdance, talleres de rap con conciencia social y la tercera Batalla de Promesas International Edition, escaparate del talento emergente europeo.

La inmersión continúa en Jamkunda, dedicada a la cultura africana, con sesiones abiertas de danza afromoderna, talleres, charlas y el Ataya Social Café, un espacio que combina literatura, diálogo intercultural y gastronomía de economía social.

Yoga con David Barreto y Laura Beltran en el espacio Pachamama. / Luca Valenta

Pachamama propone cada jornada yoga, bienestar, conciencia ambiental y actividades ligadas a la sostenibilidad, mientras que el Mercado Artesano y el mercadillo de autor amplían las posibilidades de descubrir nuevas creaciones. Al caer la noche, RototomCircus suma acrobacias, clown, magia y circo contemporáneo como antesala de los conciertos.

Todo ello, acompañado por una oferta gastronómica internacional con 25 propuestas entre las que, además de poder saborear el mundo sin salir del recinto, se ofertan opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Un festival con consciencia social

La reflexión también ocupa un lugar protagonista. Lo hará del 17 al 20 de agosto de la mano del Foro Social, que volverá al Teatre Municipal de Benicàssim, con acceso gratuito. El papel transformador de la cultura, el derecho a la vivienda, el ecofeminismo y la geopolítica centrarán cuatro encuentros protagonizados por voces internacionales como las de la física, filósofa y activista ecofeminista Vandana Shiva; el neurocientífico de Harvard Álvaro Pascual-Leone; o la periodista, escritora y defensora de los derechos humanos Rokhaya Diallo, reforzando el compromiso del Rototom con el pensamiento crítico, el diálogo y la participación colectiva. Además, recupera la Librería del Foro Social y mantendrá el servicio gratuito de autobuses entre el recinto y el centro urbano para facilitar la asistencia.

El festival tiene un claro enfoque social que potencia a través de diferentes charlas. / Daniel Espinosa Martinez

Con un recinto amplio, zonas de acampada equipadas junto a la playa, políticas de acceso inclusivo para menores de 13 años, mayores de 65 años y personas con discapacidad, y un fuerte componente solidario, Rototom Sunsplash vuelve a demostrar que un festival puede ser mucho más que música.

Es una invitación a convivir, explorar nuevas culturas, abrir conversaciones y disfrutar del Mediterráneo desde otra mirada. En su 31º aniversario, Benicàssim volverá a convertirse, durante una semana, en ese lugar donde ser y estar. En ese lugar donde vivir el verano.