Condes de Albarei se impone en el concurso del Albariño

Conde de Albarei, de la bodega del mismo nombre, ha resultado ganador en la trigésimo octava edición de la Cata Concurso Rías Baixas - Albariño, un certamen organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas que se celebra a principios del mes de agosto en el Parador de Cambados, coincidiendo con la Festa do Albariño que se celebra en el municipio pontevedrés. Lagar de Costa, de la bodega homónima; y Abadía de San Campio, de Bodegas Terras Gauda; han completado el podio en una cita que este año ha contado con la participación de más de medio centenar de referencias, todas con el denominador común de estar amparadas por la DO Rías Baixas y haber sido elaboradas de manera exclusiva con uvas de esta variedad típica de tierras gallegas.

Los vinos fueron evaluados por un comité de cata compuesto por veintiún profesionales, de los que una docena procedían de diferentes puntos del país y el resto eran catadores vinculados con el Consejo Regulador. La cata se desarrolló durante dos jornadas, una primera de la que salieron el grupo de finalistas y una segunda en la que se decidió el cuadro de honor.

Los nombres de los ganadores se dieron a conocer durante el Capítulo Serenísimo do Albariño 2026, uno de los actos que ponían el punto final a las fiestas de Cambados.

Conde de Albarei es un blanco de Albariño de alta intensidad aromática, con notas florales y matices de fruta blanca. Pese a ser uno de los vinos básicos de la bodega del Valle del Salnés ha recibido importantes reconocimientos desde que se lanzó su primera añada a finales de la década de los años ochenta, entre ellos la medalla de oro en el Challenge International du Vin de Burdeos en 1991, siendo el primer vino blanco español en obtener este reconocimiento en la historia del prestigioso certamen.

Por su parte, Lagar de Costa, segundo clasificado del concurso, es un blanco con una crianza sobre lías de tres meses que destaca por sus nítidos perfumes de fruta blanca y un agradable perfil salino. La bodega es una de las de mayor tradición de Cambados, con viñedos de más de medio siglo y tres generaciones de viticultores y bodegueros al servicio del vino.

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El tercer puesto ha recaído en Abadía de San Campio, un 100% Albariño elaborado por Bodegas Terras Gauda, una de las firmas vinícolas gallegas más prestigiosas. De notable intensidad aromática, con nítidas notas cítricas y frutas blancas y recuerdos de albaricoque y hierba fresca, es un vino fresco, sápìdo y goloso, con una ajustada acidez y buena persistencia.