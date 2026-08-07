Wine Enthusiast sitúa a Clos de Gallur entre los grandes tintos del mundo
La estadounidense Wine Enthusiast, una de las publicaciones vinícolas más influyentes y reconocidas del mundo, ha situado al tinto Clos de Gallur Black, elaborado por Bodegas Vicente Gandía, entre los mejores del planeta, al otorgarle 96 puntos.
Clos de Gallur Black es un tinto de edición limitada nacido de las parcelas más selectas de la finca Clos de Gallur, en el corazón de les «Terres dels Alforins». Un vino premium que se elabora únicamente en añadas excepcionales y con una producción limitada a 800 botellas.
La revista también ha otorgado una excelente calificación (93 puntos) a Clos de Gallur, un vino refinado y contemporáneo que combina intensidad y armonía, mostrando toda la identidad mediterránea y el trabajo de precisión realizado por el equipo de técnicos que dirige el enólogo Diego Morcillo tanto en el viñedo como en la elaboración.
Con estos nuevos reconocimientos, Bodegas Vicente Gandía reafirma su posición como una de las bodegas españolas más dinámicas y premiadas del panorama actual, consolidando su apuesta por vinos premium.
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