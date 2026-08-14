Bocapez, espectacular terraza junto al mar

Av. Ferrandis Salvador, 129, Castellón 649 89 79 48 Calificación: 4 estrellas Precio medio: 55 euros LO MEJOR: El diseño de la carta. Muy bien pensada para un chiringuito ilustrado. LO MEJORABLE: La sonrisa es patrimonio obligado para un camarero. Más aún en un espacio informal y de veraneo como este. LO IMPRESCINDIBLE: El guacamole. Preparado en mesa frente al cliente

Bocapez es el refugio estival de Iñaki Tobar. Durante el invierno Iñaki regenta El Portón, una taberna ilustrada donde se come francamente bien. El Portón es un buen restaurante y aparentemente también un buen negocio, pero cuando llega el verano Castellón se vacía de vecinos. Ni el restaurante más exitoso de la ciudad puede sobrevivir a un verano sin clientes, de manera que los profesionales se ven obligados a trasladar sus negocios a la costa en cuanto el calor comienza a dejarse sentir. Es algo normal entre la hostelería castellonense. Conozco cocineros que, durante la primavera, dan el servicio el viernes mediodía en Castellón y el de la noche (y el resto del fin de semana) en Benicasim. Una locura. Mantener dos locales, normalmente con ofertas gastronómicas muy diferentes, sabiendo que cuando uno abre el otro cierra. Un esfuerzo económico y personal que asumen resignados como única manera de sobrevivir a esa migración vecinal.

Iñaki Tobar, de Bocapez. / SR

Bocapez se instala en una terraza espectacular frente a la mejor playa de la ciudad. Resulta bonita y fresca incluso en los días más calurosos del año. La atienden una brigada joven que trabaja con muchas ganas. La dirige con una diligencia bárbara y una sonrisa empática y sincera Dadiana Bedoya. Lástima que no todos los camareros hagan suya esa sonrisa. La hostelería es hospitalidad, y nada expresa mejor la hospitalidad que una cara alegre que te da la bienvenida.

La oferta de Bocapez juega entre rescatar algunos de los grandes éxitos de El Portón y una colección de platos más frescos que juegan entre la fusión y las brasas. La verdad es que la carta está muy bien diseñada teniendo en cuenta el entorno. Platos informales, pensados siempre para compartir y generalmente muy bien ejecutados. Sobre todo los entrantes. Es muy sabroso su Ssam de panceta y también su ensaladilla marina con mayonesa cítrica y mejillones en escabeche de Jerez. El guacamole es plato obligado en la comanda. Se prepara en mesa, a gusto del cliente, con el único aliño de hojas de cilantro, cebolla morada, zumo de lima, algo de sal y un poco de ají. No está a esa misma altura su ensalada de tomates. Las hortalizas son muy buenas, cultivadas por un agricultor local, pero llegan a la mesa demasiado calientes como para ser apetecibles un mediodía de verano.

Ensaladilla marina y Ssam de panceta de Bocapez. / SR

De El Portón, Iñaki rescata su cecina de Wagyu, el carpaccio de lengua curada de buey de "Bodega El Capricho" (un producto extraordinario) y sus croquetas claro. En ese terreno Iñaki es un especialista. Prepara unas croquetas de gran tamaño que tienen los tres atributos exigibles a un croqueta: son crujientes por fuera, cremosas por dentro y tienen unos sabores muy bien definidos. Esto último, el sabor, es lo que más destaca. Sus croquetas de jamón sabe intensamente a jamón y las de gamba a gambas. Tienen ese sabor porque usa buen producto y en cantidades suficientes. La cocina no guarda lugar para los milagros.

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No me gusta la playa. Tengo la piel blanca y los ojos claros. La arena me incomoda y el sol me desgasta. Sin embargo, estaría dispuesto a pasar un verano junto a la playa de Benicasim si me aseguraran una mesa diaria en Bocapez. Podría habitar todo agosto en su terraza.