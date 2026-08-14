El diseño gráfico valenciano arrasa en la bienal de cartelismo de Terras Gauda

El diseño gráfico valenciano ha tenido un papel destacado en la última bienal internacional de cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón, que este año alcanzaba su vigésimo quinta edición. Con una participación de más de dos mil cien carteles diseñados por autores de más de ochenta países, los artistas de la Comunitat Valenciana han copado las plazas de finalistas. Marcos Farina, diseñador argentino afincado en València, ha obtenido la mención especial del certamen. Además, otros siete artistas valencianos han sido seleccionados como finalistas: Ángel González (que ya obtuvo el primer premio en la edición de 2009), Sergio Membrillas, Ajubel Studio, Raquel Aznar, Helena Moreno, Javier Reina y Ornella Sergio Soto.

A lo largo de sus 25 años de historia, la Bienal de cartelismo que organiza la bodega gallega ha sido catalizadora del arte de talentos emergentes, profesionales con una trayectoria significativa, profesores de universidad y estudios de diseño de renombre, reuniendo en sus diferentes ediciones 23.300 obras de más de un centenar de países.