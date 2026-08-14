La DO Ribeiro distingue a Manuela Romeralo con el premio Universo Sumiller

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro ha distinguido a Manuela Romeralo con el premio ‘Universo Sumiller’ en la decimoquinta edición de sus premios anuales, en los que también han galardonado al viticultor Ramón Senra, la Asociación Gallega de Sumilleres y la Guía Paadín; además del prescriptor José Peñín, nombrado Persoeiro de Honra.

Para Romeralo, desde años alejada de la sala y centrada en su faceta formativa, este reconocimiento «me ha llegado por sorpresa. No tengo mucho vínculo con Ribeiro, más allá de que piense que los vinos gallegos son increíbles, y para mi ha sido muy emocionante ver que en esa zona también siguen mi trayectoria profesional».

Con más de dos décadas de trayectoria, Manuela Romeralo es una de las figuras clave en la sumillería española. Su primera experiencia fue con Daniel Máñez en el ‘Ocho y Medio’. Posteriormente trabajó con la familia Andrés en La Sucursal durante catorce años y once más con el Grupo Dacosta en restaurantes como Vuelve Carolina, El Poblet o Llisa Negra. Durante esos más de veinte años ha recibido casi medio centenar de premios y reconocimientos, entre ellos el campeonato del Mundo de cata de Habanos, el premio Nacional de Gastronomía y el premio Internacional de Gastronomía; si bien reconoce que la inmensa mayoría han llegado, como este último, «de manera inesperada». «En realidad yo solamente me he presentado a dos premios: el campeonato de sumilleres Luis Paadín en Galicia y el campeonato de cata de Habanos», asegura.

Sobre este último, Romeralo recuerda cómo surgió. «Yo trabajaba en La Sucursal y pusieron una cava de puros de la que me tenía que ocupar. No tenía ni idea, pero me ayudaron mucho, sobre todo Ángel Pereda, de Altadis, que fue quien me animó a formarme en ese apasionante mundo. Leí y estudié mucho... pasé de la teoría a la práctica (mi primer puro fue un Monterrey Epicue Nº 1) y en 2024 me presenté al campeonato de España, que se celebraba en València». Allí Romeralo, única mujer en la competición, quedó segunda; y un año más tarde, en San Sebastián, se alzó con el título nacional, lo que le abría las puertas a disputar el Mundial, celebrado en Cuba en 2026, donde también se impuso.

«Ese título me cambió un poco la vida. De repente me encontré dando decenas de entrevistas y viajando a muchos lugares. Aquello tuvo una dimensión enorme» afirma la sumiller.

Ya entonces Romeralo compaginaba su trabajo en sala con la formación, impartiendo cursos en la Federación de Hostelería y, tres años después también, en la DO Utiel-Requena. En la actualidad Manuela ha impartido decenas de cursos a profesionales y jóvenes que buscan formación de sala y sumillería. Romeralo afirma que «sólo en el CdT hemos realizado ya casi medio centenar de cursos, y afortunadamente cada año siguen surgiendo personas interesadas en adquirir conocimientos como sumiller, un trabajo que puede pasar desapercibido en ocasiones pero que, bien hecho, resulta vital para mejorar la experiencia en el restaurante».

Tras salir del Grupo Dacosta, Romeralo se ha centrado en la formación y el asesoramiento a restaurantes. La sumiller reconoce que «no puedo decir que lo descarto definitivamente, porque me encanta la sala, pero ahora mismo no me veo volviendo a trabajar en un restaurante. Mi trabajo de asesoramiento me ayuda a mantener el pulso con las salas, algo vital para mi trabajo de formadora».

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El premio recibido en Vigo hace unas semanas hace «que me sienta más reconocida como profesional», afirma Manuela, «pero no es algo que busque. En realidad pienso que está ligado a cómo me ha tratado la prensa durante todos estos años. Es un altavoz enorme y siempre me han apoyado, pero nunca me he creído la mejor sumiller. Conozco profesionales que tienen un nivel altísimo».