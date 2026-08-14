El festival Rototom calienta motores para su 31 edición

Benicàssim volverá a hablar reggae durante una semana en la cita que forma parte ya del calendario festivo del municipio. Los ritmos africanos volverán a marcar las noches de agosto porque el el Rototom Sunsplash encara su 31ª edición dispuesto a reivindicar precisamente aquello que lo ha hecho reconocible durante más de tres décadas: su capacidad para construir alrededor de la música una comunidad temporal en la que caben conciertos, debates, talleres, baile, gastronomía, activismo y hasta espacios de descanso para escapar del ritmo del propio festival.

La maquinaria se pondrá en marcha este domingo, 16 de agosto, con una novedad: la primera Welcome Party de la historia de Rototom. Será el prólogo de una edición que desplegará su programación principal entre el lunes 17 y el sábado 22 de agosto y que vuelve a situar a Benicàssim como uno de los principales puntos de encuentro internacionales de la cultura reggae. El lema elegido este año, ‘The Place to Be’ [ «El lugar donde estar», en castellano»], busca condensar esa idea de lugar al que regresar, y la programación diseñada por la organización mezcla los sonidos reagge más ortodoxos para desplazarse después hacia el dancehall, el dub, el afobeats y el hip hop, además de las nuevas músicas urbanas.

Ese movimiento entre pasado y presente será precisamente uno de los hilos de esta edición. Después de que las primeras confirmaciones avanzaran una programación muy conectada con el reggae contemporáneo y la cultura de club -con Major Lazer Soundsystem, Shenseea o Protoje entre sus cabeza de cartel-, el ‘line up’ terminó de coger forma mirando a las raíces del género.

Cartel del festival Rototom Sunsplash 2026. / L-EMV

Ahí aparecen algunos de los nombres con mayor carga simbólica de todo el programa, como es el caso del marfileño Alpha Blondy, que llegará a acompañado por The Solar System, mientras Luciano & Jah Messenjah Band llevarán el lunes 17 al festival ese reggae consciente y espiritual que ha convertido al cantante jamaicano en una de las voces de referencia del género.

No serán excepciones. The Itals actuarán junto a The Roots Radics el miércoles 19, y el viernes 21 llegará una de las jornadas con mayor concentración de vieja escuela, con Bushman & The Grassroots Band y los veteranos Twinkle Brothers. Desde Sudán, Mo Ali & The Islamic Roots ampliarán también la representación de un género que se explica más allá de Jamaica.

No se plantea como un ejercicio de nostalgia, ya que de sus raíces pasa directamente a mirar cara a cara al futuro. El martes 18, los franceses THK y Twan Tee explorarán los vasos comunicantes entre reggae, dub, hip hop y lenguajes urbanos, mientras que nombres como el jamaicano Tony Matterhorn, el jueves 20, o el estadounidense King Addies, el viernes 21, trasladarán al recinto la cultura del selector y del sound system.

La cultura del grave

Rototom vuelve a reservar un espacio importante a los sonidos de baja frecuencia y a la cultura sound system, una de las señas de identidad que mejor explican la experiencia física del festival que pasa por escuchar la música y sentirla.Como representantes figuran King Earthquake o Iration Steppas, pero cantantes como Serena, que actuará el miércoles 19, trae al festival la capacidad de moverse entre el reggae y el dub.

Un día más de festival y doce horas diarias de planes

Este año el viaje empezará antes. La Welcome Party del domingo 16 adelantará 24 horas la celebración y añadirá ocho horas de música que será, además, el escaparate de los ganadores de Rumbo a Rototom 2026.

Desde el lunes 17 hasta el sábado 22 habrá alrededor de doce horas diarias de actividad, desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Antes de que los escenarios principales concentren las miradas, otra pequeña ciudad habrá empezado ya a funcionar.

Major Lazer durante un concierto en una edición pasada de Rototom. / Tato Ricieri

El Foro Social volverá a poner sobre la mesa cuestiones de derechos humanos, justicia y sostenibilidad. Reggae University seguirá rastreando mediante encuentros y proyecciones la historia y el presente de la cultura jamaicana. Jamkunda hará del baile y las expresiones afrodescendientes su lenguaje, Teen Yard reservará un territorio específico para adolescentes y cultura urbana, y Magicomundo volverá a instalar bajo el pinar sus juegos y actividades para niños.

Un festival que se adapta a la temperatura de agosto

En pleno agosto mediterráneo, sin embargo, la experiencia festivalera también depende de las condiciones meteorológicas que le acompañan. El horario principal, concentrado entre las 17.00 y las 05.00 horas, busca evitar las franjas de mayor calor y, al mismo tiempo, armonizar la actividad del recinto con el descanso del entorno, y se han diseñado refugios climáticos.

Pachamama será el ejemplo más visible. El espacio dedicado al bienestar, la agroecología y las terapias naturales estrenará, en colaboración con el Ayuntamiento de Benicàssim, una estructura hexagonal en forma de flor cuyos seis pétalos proporcionarán sombra a algunas de las actividades con mayor participación, como sucede con la pinada del recinto también.

Dos niños juegan en el recinto del Rototom Sunsplash. / RS

El agua será otro elemento de esa estrategia. La organización anuncia suministro gratuito de agua fresca en el camping mediante máquinas específicas, además de una fuente pública en el acceso al recinto. En las barras, un vaso de medio litro tendrá un precio de un euro.

La filosofía de Pachamama amplía el concepto en sí mismo del festival, ya que el Rototom ha organizado talleres de potabilización de agua junto a Intermon Oxfam o actividades de extracción de semillas con Llavors d’Ací, además de propuestas relacionadas con plantas silvestres comestibles, catas de productos locales, danza consciente, acroyoga o sesiones de Hatha y Vinyasa Yoga.

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El sábado 22, cuando la semana empiece a agotarse, el espacio cerrará su programación con ‘One Love, One Heart’, una ceremonia colectiva de canto y movimiento coordinada por Biodanza Valencia junto a Víctor Barrera y Mònica Guitart. Una despedida muy Rototom, ya que unirá a la comunidad para crear desde dentro el propio espectáculo.