Tardeos y Tiempo de Vendimia: el agroturismo brilla en Viver

Tras el rotundo éxito de convocatoria de la última edición del Viver Wine Fest celebrado el pasado 7 de agosto, los responsables de la Cooperativa de Viver continúan ejecutando un completo de actividades agrupadas bajo el concepto ‘agroturismo’, con el que buscan poner en valor a esta comarca del interior de la provincia de Castellón como enclave privilegiado del turismo de interior.

La próxima fecha marcada en rojo en su calendario de eventos es la del 28 de agosto, día en el que celebran la segunda sesión de los ‘Tardeos en la Coop’, una cita que aúna vino y música en directo. Se trata de una propuesta para conocer los vinos de Viver, recorrer las instalaciones de la bodega y disfrutar de un concierto al aire libre mientras cae la tarde. Esta segunda sesión (la primera tuvo lugar el pasado 24 de julio) arrancará a las 19 horas con la visita a la bodega y una cata de algunos de sus mejores vinos acompañados de una selección de aperitivos. Las reservas, a un precio de 12 euros para adultos, se pueden realizar en la propia web de la entidad: www.cooperativaviver.es.

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La siguiente cita llegará el sábado 5 de septiembre por la mañana. Se trata de ‘Tiempo de Vendimia’, una jornada de enoturismo en familia para vivir la experiencia en primera persona de vendimiar, obtener el mosto y disfrutar de un almuerzo acompañado por los vinos que elabora esta firma castellonense. Se trata de una jornada que permite descubrir el trabajo que hay detrás de cada cosecha y comprender su relación con el paisaje, la agricultura y el proyecto cooperativo de Viver. El plazo de inscripciones ya está abierto en la web de la entidad.