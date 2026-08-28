Casa Pescadores-Dénia, abierto al mar

¿Dónde? Plaça les Drassanes, 4, Dénia, Alicante Teléfono: 609 15 19 72 Lo mejor: La bodega. Amplia, bien seleccionada y con precios razonables. Lo mejorable: La cocina necesita terminar de afinar sus puntos. Lo imprescindible: Las sugerencias fuera de carta, respiran el latido de la lonja. PRECIO MEDIO: 50 Euros.

Sigo con atención el trabajo de los hermanos Esteban Conejero (José y Diego). Me gusta. Creo que aportan una mirada sincera hacia la calidad. Mientras que otros grandes grupos hosteleros centran sus propuestas en el posibilismo, poniendo en el diseño el dinero que escatiman al producto, ellos plantean sus propuestas desde la firme voluntad de hacer las cosas lo mejor posible.

Sigo sus negocios y en todas sus propuestas interpreto su renuncia al camino fácil. Nos han demostrado que la calidad no es cuestión de minorías. Que se puede alcanzar el éxito profesional y económico desde opciones en las que se reconoce el gusto por las cosas bien hechas. Desde su hamburguesería Jenkin’s (que no está nada mal) han lanzado un puñado de aperturas en las que inexorablemente apuestan por el producto y unos profesionales dispuestos a darlo todo en cada servicio.

Ya con Jenki’s convertida en hamburguesería de referencia en la ciudad, debutaron en la hostelería de alta gama con Flama (asociados con Edu Espejo y Ricardo Espíritu), luego atacaron con Noble (un restaurante formidable en el que ponen al día la tradición) y siguieron después con Casa Pescadores (donde se asociaron con José Miralles, otro profesional con vocación por las cosas bien hechas). Ahora desembarcan en Dénia con la misma marca, Casa de Pescadores.

Casa de Pescadores ocupa el lugar que en otro tiempo alojó a Can Broch, un restaurante enorme del que, de momento, sólo están utilizando la planta baja. Dirige la propuesta Edu Espejo. A distancia, claro, porque ni Edu ni sus jefes se arriesgan a perder el reconocimiento que Flama ha conseguido entre los gourmets valencianos. Los hermanos Esteban han customizado la propuesta de Casa Pescadores al entorno dianense. De momento aquí hay un espacio único, aunque hay una barra donde el público de paso es bienvenido. «Aquí no expulsamos a nadie», reivindica José Esteban, «si te apetece una copa de vino y un plato de sepia, eres bienvenido».

Tiradita de atún con titaina. / SR

Aquí cabe todo el mundo, pero la visita merece un homenaje. Compran en la lonja de Dénia. Tienen mando y se pelean con lo más florido de la hostelería dianense por el marisco y los pescados subastados. Por eso lo mejor está siempre fuera de carta, en la sorpresa que trae la lonja. Un día pelayas, otro raons, hoy dentón y mañana rémol. Y gamba, claro. Que esto es Dénia y tener buena gamba es la manera de reivindicarse. La proponen hervida y a la brasa. Probar las dos cocciones en una misma comida deja claras las ventajas e inconvenientes de cada propuesta. La cabeza siempre se aprecia mejor en la gamba hervida, pero algunos clientes preferirán el sabor de la cola matizado por las brasas.

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Gambas cocidas y a la brasa, las dos cocciones en las que se sirve en Casa Pescadores-Denia / SR

En Casa Pescadores se echa de menos el arroz. No necesitan ser otra arrocería más de Dénia, pero negarle un arroz a quien visita el Mediterráneo es poco razonable. Da la sensación de que no se han atrevido, como si el reto de una apertura en Dénia durante el mes de agosto fuera ya suficientemente exigente. La reflexión es sensata; sin embargo, otras enseñas de la casa, como Noble, han demostrado su maestría en esta materia tan difícil. Una transferencia de conocimiento hacia Casa Pescadores enriquecería la propuesta.