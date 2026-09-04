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El Cava de Requena programa un ciclo de catas con maridaje

El restaurante Meraki acoge un ciclo de catas con los cavas de Requena.

El restaurante Meraki acoge un ciclo de catas con los cavas de Requena. / Urban

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Vicente Morcillo

Vicente Morcillo

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena ha organizado para este mes de septiembre un ciclo de catas con maridaje que se desarrollará durante tres sesiones en el restaurante Meraki de Requena.

El ciclo se celebrará los jueves 10, 17 y 24 de este mes de septiembre. En la primera de las sesiones los protagonistas serán los cavas rosados, mientras que en la sesión del jueves 17 se catarán cavas jóvenes de perfil mediterráneo. La última cita del ciclo reunirá un elenco de cavas de largas crianzas. Las catas comenzarán a las 20:30 horas y en cada una de ellas se descorcharán cuatro cavas distintos, armonizadas por las propuestas gastronómicas del chef Manu Rodríguez que pondrá en la mesa platos como ostra en tempura gratinada con holandesa de himchee, tosta de tartar de salmón y salsa de ostras, saam de molleja de ternera con anguila kabayaky y hoja de sisho, ceviche de atún, bonito con salsa de coco y lima o brioche de panceta al estilo peruano.

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Las plazas de cada una de las sesiones son muy limitadas. Las reservas se pueden formalizar llamando al número de teléfono 668 564 877 o en el propio restaurante.

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