'Eixam', la brutal naturaleza hecha thriller

Malpàs. Una comunidad aislada, alejada del resto de la civilización. En su corazón, un colectivo de habitantes que, sin grandes lujos, viven poniendo el beneficio grupal por encima del individual. Cada uno con su función, como abejas ‘trabajando’ para un enjambre en apariencia idílico. En apariencia. Porque el ser humano sigue siendo el ser humano y sus tensiones –internas y externas– no desaparecen. Y su naturaleza, tranquila y a la vez brutal, sigue ahí.

Bajo ese complejo y utópico marco se desarrolla ‘Eixam’, la película –un thriller rural producido por Nakamura Films– de Óscar Bernàcer con Joana M. Ortueta y Jorge Juan Martínez como coguionistas que hoy llega a los cines de la mano de A Contracorriente con la Comunitat Valenciana como protagonista. No en vano, es el paisaje de Bejís –el mismo que en 2022 fue asolado por los incendios– el que sirve de escenario principal para una cinta erigida como toda una "olla a presión". Como destaca Ortueta, la idea era utilizar "el proyecto comunitario en una aldea muy aislada como un espejo de nuestra sociedad global, donde se pueden encontrar los mismo problemas que todavía están por resolverse". Porque como añade Bernàcer, han pasado 15 años desde que la idea de este largometraje se gestó, un momento en el que a nivel social "estábamos sufriendo las consecuencias de la quiebra financiera. Ahora algunas cosas han mejorado, pero otras como la vivienda, el acceso a un trabajo o el sentir que formas parte de un sistema que te cuando fallas te expulsa no".

En ese contexto surge una propuesta con claros tintes orwellianos y su ‘Rebelión en la Granja’. Aquí no hay animales montando una revolución contra sus dueños. Sin embargo, Ortueta sí reconoce que tras el visionado cuando era una niña de aquella película que «ha sido su referente» pero a la vez fue "traumática" y "no entendía nada", ‘Eixam’ sirve como "respuesta a la frustración y a la pregunta de cómo es posible que una vez tras otra volvamos a ver sistemas fallidos". Porque son los personajes –con Lluc (Pablo Molinero) y Alba (Cristina Fernández Pintado) a la cabeza– los que han padecido esas negativas consecuencias de la vida. Malpàs, aldea a la que Lluc llega y que dirige Alba, se convierte en una segunda oportunidad a pequeña escala. En ella, eso sí, el hecho de estar casi en reclusión obligaba a afrontar una tarea fundamental a nivel actoral.

Una parte idílica y brutal

Como destaca Molinero, para hacer esa inmersión completa los actores "tuvimos que hacer un trabajo previo muy detallado", en el que fue muy importante para aventurarse en ese thriller "el viaje, guardando nuestras cartas aunque eso significara que no nos abríamos del todo". Se trataba de "contenerlo todo, algo que era muy complicado. Pero en los pueblos pasa un poco eso. Todo el mundo guarda sus secretos, no se dice todo", coincide Fernández Pintado, quien también enfatiza como la película sirve como denuncia de que en la situación actual "el bien común está dejando de existir cada vez más".

Uno de los fotogramas de 'Eixam'. / Levante-EMV

Pero alrededor de ese trabajo, otro elemento toma protagonismo en la película. Y ese es un entorno natural que funciona como un pilar necesario para profundizar en la psicología de los habitantes de esta aldea. En palabras de Bernàcer, "la naturaleza tiene una parte idílica y también una parte que es muy brutal y eso es lo que se ve con el paisaje que es un personaje más de la película". Pero, ¿por qué Bejís?

Para el director, "se tenía que ambientar en un espacio que diera la sensación de aislamiento y dentro del País Valencià, teníamos que ir a la montaña y a un enclave que diera la sensación de lugar duro. Yo no sabía que había habido un incendio, pero cuando lo vimos supimos que era ideal porque a la historia le pegaba incorporar esa brutalidad de la naturaleza sin necesidad de explicarlo con palabras". A ese hecho, se suma el crecimiento del bosque como una metáfora también de esa segunda vida en la aldea. "Tiene la parte de las segundas oportunidades, porque está el crecimiento del bosque de nuevo y a la vez las heridas siguen estando ahí", remarca Benàcer.

Noticias relacionadas

'Eixam' llega este viernes a los cines. / Germán Caballero

Uniones valencianas más allá de la naturaleza

No obstante, Bejís no es el único vínculo valenciano de ‘Eixam’. Porque en sus más de noventa minutos de duración, la película también cuenta con melodías tradicionales como la ‘Dansa del Vetlatori’ o la participación de La Maria, autora del tema original que protagoniza la cinta –’La mentida’- y que también tiene un papel minoritario en la misma. Para el director, la artista valenciana es "un diamante en bruto que ahora se está puliendo y al que creo que hay que darle oportunidades". Y es que como explica Bernàcer, el largometraje "podría pasar en cualquier lugar del mundo, porque no territorializa la historia". Sin embargo, "conocemos lo que tenemos aquí y pensamos que se pueden hacer cosas increíblemente buenas".