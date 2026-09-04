Requena brilla como ciudad española del vino

Requena lleva camino de aprovechar, como ningún otro municipio español lo ha hecho, el título de ‘Ciudad Española del Vino 2026’ que le otorgó la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin) a finales del año pasado. Con una programación ambiciosa plagada de eventos para visibilizar los caldos elaborados en este municipio valenciano, agosto ha sido uno de los meses más frenéticos, con la celebración de Ferevin (este año con su nuevo emplazamiento en la céntrica avenid Arrabal y con una respuesta masiva por parte del público) y la Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España, que alcanzaba su septuagésimo séptima edición.

Antes, en julio, se había celebrado un tardeo en L’Umbracle en el que los vinos y cavas requenenses iluminaron la noche de València y la presentación, en el hotel Westin, de Ferevin y la Fiesta de la Vendimia. En ambos casos quedó patente el respaldo de público y medios de comunicación, que con su apoyo han impulsado al organismo responsable de la organización de las decenas de actos previstos hasta final de año.

La Feria Requenense del Vino (Ferevin) fue el preámbulo de unos días frenéticos en la ciudad con motivo de la Fiesta de la Vendimia. Una decena de bodegas se instalaron en la avenida Arrabal durante tres jornadas en las que presentaron sus mejores añadas acompañadas de diferentes propuestas gastronómicas y una oferta ambiental que incluyó música en directo. Tanto para la presidenta de Ferevin como para los responsables del consistorio, la de este año ha sido una edición marcada por la masiva afluencia de público, que tuvo la oportunidad de disfrutar con algunos de los mejores vinos y cavas que se elaboran en el municipio.

Días después arrancaba una brillante edición de la Fiesta de la Vendimia, en la que de nuevo el vino y el cava locales han tenido un protagonismo relevante. El ciclo de catas con maridaje, que incluía cuatro sesiones con un aforo para cuatrocientas personas, colgó el cartel de no hay billetes; y los homenajes al cava y al vino pusieron la nota solemne, sobre todo en la Noche del Vino, en la que se rindió homenaje a Acevin como reconocimiento por haber seleccionado a Requena como ‘Ciudad Española del Vino’.

Pese a que algunas bodegas (las adscritas a la DO Cava) ya habían comenzado la vendimia, el sector no quiso dejar la oportunidad de sumarse a las celebraciones de este año, y muchas de ellas organizaron jornadas de puertas abiertas y eventos como el de la Fiesta Blanca de Bodegas Hispano+Suizas, que reunió a casi cuatrocientas personas en sus instalaciones para celebrar un evento que se ha convertido en una de las citas más esperadas por los winelovers. Aunque ya fuera de los días de fiestas en la Ciudad, Pago de Tharsys será otra de las bodegas que potenciará las propuestas de enoturismo este año en Requena con su ya tradicional ‘Vendimia Nocturna’, un evento que esta misma noche reunirá a decenas de personas para disfrutar de una velada en la que tendrán la oportunidad de vendimiar una de las parcelas más singulares de la finca, de la variedad Albariño, con la que elaboran cada año su blanco ‘Tharsys Vendimia Nocturna’.

Tras la agitada agenda de agosto, Requena seguirá participando en diferentes eventos, el más próximo los días 6, 7 y 8 de este mes con motivo de la celebración en València de la Asamblea de Eurotoques en la Comunitat Valenciana. Eurotoques es una comunidad internacional de cocineros fundada en 1986 que integra a más de 3.500 chefs de 18 países. En España esta presidida por Maca de Castro y cuenta con casi 850 cocineros, con delegados autonómicos y provinciales.

Noticias relacionadas

Los vinos y cavas de Requena estarán presentes en la cena de bienvenida del próximo domingo y en la comida del día siguiente, justo después de la celebración de la Asamblea, que tendrá lugar en el Palacio de la Exposición de València. Además, el martes día 8 los asistentes a la asamblea de Eurotoques tendrán la oportunidad de visitar Requena, donde se han programado diferentes actividades, entre ellas una cata de uvas y un almuerzo campero con productos típicos de este municipio del interior de la provincia de Valencia. La presencia en el DNA Festival Dénia y en el World Paella Day son otros de los próximos eventos en los que estará participará Requena con sus vinos y cavas.