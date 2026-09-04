Saití: Nuevos socios, mismo rumbo (o tal vez no)

La alta cocina creativa no se ejecuta con dos sartenes y una olla. Requiere de una infraestructura potente y cara, de muchos empleados para pocos clientes y de una capacidad de gestión necesaria para optimizar los ajustadísimos márgenes de un negocio siempre al borde de los números rojos. No es fácil, casi imposible. Las grandes figuras salvan el desafío construyendo grupos hosteleros que triunfan, además de por la calidad, por el reclamo comercial del cocinero mediático. La escala favorece la rentabilidad. Un gran grupo puede poner a disposición del cocinero los recursos necesarios para llevar el negocio adelante: contables que le liberen del papeleo, un departamento de recursos humanos que provea del personal necesario, sección de marketing y redes sociales, departamento de prensa… Un restaurante es una empresa compleja y necesita de una estructura que no se puede mantener con un comedor que da servicio a 20 comensales (por alta que sea la factura) pero sí que se puede mantener repartida en un grupo que da de comer a cientos que pagan mucho menos por cubierto.

Guiso de callos de atún / SR

Vicente Patiño ha vivido esa soledad desde que abrió Saití. Siempre al límite, luchando entre su potencial y las limitaciones. Intentando asumir un día hasta donde podía llegar con su realidad, revelándose después contra ella para volver a sacar toda la cocina que lleva dentro. Pocas veces he visto tanta distancia entre lo posible y lo realizable. Aun así, Patiño se ha mantenido durante décadas en la pomada de lo mejorcito de la Comunitat. Admirado por sus compañeros (que reconocen la valía de sus platos) y valorado por los verdaderos gourmets de la ciudad que saben apreciar la calidad sin necesidad de comprobar las estrellas que luce la fachada. Pero en fechas recientes un unicornio blanco se ha cruzado en el camino de Vicente Patiño. Saiti se incorpora a Valencia Best Places, un nuevo grupo hostelero impulsado por la familia Aliño y Oscar Iglesias, una entrada que llega acompañada del nombramiento de Vicente Patiño como director gastronómico de todos sus restaurantes. ¿Cómo ha influido eso en Saití? Maravillosamente. Vicente sonríe más que nunca y cocina como en sus mejores momentos, pero sin sufrir. Sin padecer por la nóminas, la inflación que no se puede repercutir en la factura o las bajas laborales. Sonríe él y sonríe el equipo, mientras que El Alto suma los conocimientos y la creatividad de Vicente para ponerlos al servicio de sus muchos negocios.

Salmonete a la brasa con espinaca y manteca colora / SR

Una de los aspectos que más valoro de la cocina de Patiño es su dinamismo. No conozco a otro cocinero que se atreva con una carta tan dinámica en el entorno de la alta cocina creativa. En parte, esto ocurre por la intensidad en la que Vicente vive las temporadas. No entiendo los restaurantes que conservan la carta durante todo un año sin dejar que los platos respiren la despensa que el mercado ofrece cada semana. Pero hay más, creo que la razón también está en el inconformismo de Vicente. Da la sensación de que los platos le aburren tan pronto como los tiene dominados. Eso nos obliga a visitarlo continuamente con la curiosidad viva por ver las novedades de la carta. A cambio, es verdad, a veces piensas que a algunos de esos platos le falta cierto rodaje. Bendito pecado ese de no conformarse nunca con lo conseguido. En mi última visita me encontré con un puñado de platos nuevos y brillantes: la ensalada de tomates de diferentes variedades y en distintos tratamientos, el salpicón (en realidad una infusión de berberechos con mejillones, gambas blanca y algas) o el guiso de callos de atún con suquet y mantequilla. También vi algún clásico insuperable (como el blanquet de conejo) y uno de esos platos parecen improvisados en el momento ( como el tataki de bonito con emulsión del colágeno y helado de almendra). Patiño en estado puro con una creatividad exultante.

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Salpicón / SR

Saití está en forma, pero…¿y si Patiño no hubiera alcanzado aún el cénit de su carrera? ¿y si esta nueva etapa libre de preocupaciones nos mostrara el Patiño más atrevido y mejor centrado? ¿y si la nueva propiedad ofrece a Vicente un espacio a la altura de su cocina con el que al fin las guías reconozcan los méritos que le han negado? No parece que El Alto y sus socios busquen en Patiño un chef ejecutivo, ojalá sea así y le permitan trabajar con toda libertad para que nos encontremos con el Patiño que siempre hemos soñado.