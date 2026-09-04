La vendimia en la DO Valencia avanza con una excelente calidad
Las altas temperaturas del principio del verano han adelantado alrededor de dos semanas la campaña de este año, que comenzó el 3 de agosto en la sub zona de Clariano
Las bodegas y viticultores adscritos a la Denominación de Origen Valencia siguen trabajando en las labores de vendimia en una campaña, la de este 2026, marcada por la excelente calidad y estado sanitario de la uva y condicionada por las altas temperaturas de principio de verano, que han provocado un adelanto de la campaña de alrededor de dos semanas.
La sub zona más ‘madrugadora' ha sido la de Clariano, que comenzó a llevar a bodega las variedades blancas más tempranas (Chardonnay, Gewürztraminer, Moscatel de grano menudo, Viognier y Sauvignon Blanc) el pasado 3 de agosto. En este territorio las previsiones avanzan un aumento en la cosecha de aproximadamente el 25% respecto a la vendimia del año pasado, si bien todavía no puede considerarse una cosecha normal en cuanto a volumen, ya que los viticultores venían de años de escasa vendimia.
Las previsiones de incremento en la cantidad de uva vendimiada crecen en la sub zona de Valenciano, donde se estima un aumento en torno al 50%. En este territorio, bodegas como El Villar ya comenzaron a recolectar uva el pasado 25 de agosto, y otras como La Baronía de Turís tienen previsto hacerlo en los próximos días. En la sub zona de Moscatel, entidades como Cheste Agraria, Cherubino Valsangiacomo o la Cooperativa de Godelleta llevan casi dos semanas de vendimia.
Por último, en la sub zona de Alto Turia aún no ha comenzado la vendimia. Las condiciones propias de esta comarca de mayor altitud, con un ciclo vegetativo más tardío, hacen que la maduración avance a un ritmo diferente respecto a otras áreas de la DO Valencia y todavía no se manejan previsiones en cuanto a la fecha de inicio.
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