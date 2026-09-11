La DO Utiel-Requena aterriza en Gandía con Vinevent 2026

Vinevent es el nombre de una de las últimas iniciativas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena para promocionar sus vinos por la costa valenciana. Tras su primera parada en Cullera a principios de este verano, los responsables del departamento de promoción y marketing llegan ahora a Gandía con un programa que incluye cuatro planes diferentes que se desarrollarán del 14 al 19 de este mes de septiembre.

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre con dos experiencias. La primera consistirá en un paseo en catamarán con vinos de la DO Utiel-Requena a las 19:00 horas, una acción desarrollada en el Puerto de Gandía con la colaboración de Boramar Catamaranes. El Mediterráneo será el escenario de una experiencia inolvidable que incluirá un paseo en catamarán, una degustación de vinos de la DO Utiel-Requena y un picnic gastronómico para disfrutar mientras se navega frente a la costa de Gandía.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, Vinevent entrará al Palau Ducal dels Borja con una visita guiada que permitirá descubrir la historia de uno de los grandes espacios patrimoniales de Gandía. La experiencia se completará con una degustación de vinos de resta región vitivinícola acompañada de diversas propuestas gastronómicas, uniendo patrimonio, cultura y tradición.

El viernes 18 de septiembre, el protagonismo será para el Tardeo ‘Vinevent DO Utiel-Requena’, que se celebrará de 19:30 a 22:00 horas en el Chiringuito Magic Beach Club. Una selección de vinos blanco, rosado y espumoso, gastronomía, música y el Mediterráneo como telón de fondo darán forma a una tarde pensada para desconectar, compartir y descubrir una selección de vinos valencianos especialmente pensados para esta época estival.

La programación concluirá el sábado 19 de septiembre con un aperitivo de 12:30 a 15:00 horas en el Chiringuito Marejol. Una propuesta para descubrir diferentes estilos de vino de la Denominación de Origen Utiel-Requena acompañados de una cuidada selección gastronómica, música y el ambiente de la playa de Gandía.

Noticias relacionadas

Para poder participar en cualquiera de estas cuatro experiencias hay que reservar plazas en utielrequena.org.