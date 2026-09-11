Nou Cavall Verd: Guardián de las raíces

Evarist Miralles merece una cátedra en la Universidad. Un espacio en el que poder desarrollar su pasión por la cocina tradicional. Desde que Pep Romany abandonara el oficio, no he conocido a nadie que bucee con tanta devoción y seriedad en el recetario tradicional de La Marina. Andamos necesitados de profesionales que retengan esa sabiduría. La paradoja de la globalización nos acerca a los culturas foráneas al mismo tiempo que vamos perdiendo la identidad de nuestros ancestros. Para comprobarlo hice un ejercicio demoscópico en mi entorno profesional. Pregunté a diez personas si sabían lo que era un mochi. Siete de ellos supieron responderme con acierto. Pregunté después por la pericana y sólo dos sabían de su existencia. ¿Sorprendente? El mundo evoluciona, lo ha hecho siempre. Un día el tomate fue exótico y las alubias se desconocían, pero ahora el gazpacho y la fabada son iconos de la cocina tradicional española. Por eso es absurdo demonizar productos o recetas que en una generación formarán ya parte del recetario familiar. Pero recibir el futuro no debe significar renunciar al pasado. Y es muy obvio que nos estamos olvidando de lo que fuimos.

Caldereta de langosta / Levante-EMV

Más allá del recetario, Evarist se adentra en la despensa. Cultiva, o se hace cultivar, variedades ancestrales de berenjenas, tomates y pimientos. Luego, en la cocina, los trata desde la mayor de las exigencias culinarias. Antes les deba un toque de fusión entre la alta cocina francesa y las raíces valencianas. Ahora parece más entregado al origen. Es una apuesta más difícil, pero entiendo que hoy resulta muy necesaria. Evarist hace alta cocina con un capellanet a la brasa en aceite de pericana, una berenjena asada con sangacho o unas empanadillas de «camarrotjes».

La Vall de Laguar es un precioso valle que nace encajado en las montañas de Benimaurell para abrirse en sentido descendente hasta morir desaparecer esparcido por Orba, Murla y Benidoleig. 30 kilómetros de hermosas curvas entre cerezos y almendros que Evarist recorre cada día para comprar en la lonja de Xàbia. Mando en mano, se queda con lo que el mar ofrece y le entra en precio. Porque el precio es otro de los atractivos de Nou Cavall de Verd. No se si hay otro sitio que sirva una gamba de tanta calidad a un precio tan comedido. No son las más grandes de la subasta, pero siempre están exultantemente frescas. Como la langosta o, incluso, la zapatilla de mar. Pescados y mariscos que van y vienen en función del mar y sus caprichos.

Gamba de la lonja / Urban

Evarist tiene alma de artesano y con frecuencia su cocina se convierte en un obrador. Un día prepara embutidos, otro encurtidos, otro mermeladas….Últimamente anda enredado con los salazones y prepara mojama o ventresca de atún con una muy ligera curación.

Nou Cavall Verd es un regalo para los valencianos. Su terraza, su cocina, su ambiente familiar y hospitalario y también su precio lo convierten en uno de los restaurantes más apetecibles de la Comunitat. Escondido en los recodos de ese hermoso Valle, no pilla de paso a nadie ni a ningún sitio, pero el viaje por esas retorcidas carreteras forma parte de la experiencia.

Mojama de baja curación / Urban

Ficha

¿Dónde? Urb. Balcón de l’Aguart, 25, Alicante

Teléfono: 645 52 73 00

Lo mejor. La voluntad de profundizar con rigor en las raíces de La Marina.

Lo mejorable. La intensidad de los guisos, en ocasiones excesiva.

Lo imprescindible. Pronunciar la palabra ‘fiesta’. Es una especie de contraseña que autoriza a Evarist a dejarse llevar y garantiza al cliente una experiencia inolvidable.

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Precio medio. 50 Euros.