Sparkling Wine Master: el título destinado a los mejores sumilleres de España

La feria Gastrónoma, programada en València durante los últimos días de octubre, volverá a acoger uno de los concursos más prestigiosos, sino el que más, dentro del mundo de la sumillería en España, el Sparkling Wine Master, un certamen organizado por Gastrónoma, Bodegas Hispano+Suizas y la agencia Efecto Directo que, con sólo tres ediciones, se ha convertido en una cita ineludible para los sumilleres de las mejores salas del país. Quizá sería aventurado decir que al ganador de este concurso le cambia la vida, pero si supone «una validación enorme de tu trabajo que te hace elevar notablemente el nivel de exigencia», según confiesa el último ganador del certamen, el vallisoletano Alejandro Aparicio, en su momento sumiller del restaurante KO by 99 Sushi Bar del estadio Santiago Bernabeu y ahora, casi un año después, sumiller del restaurante Godai, del hotel Lago Resort Menorca, un establecimiento que fusiona la cocina menorquina y japonesa, otra de las pasiones de Aparicio, que es también experto en Sake.

«Conozco a la mayoría de los inscritos de este año, y el nivel es altísimo. A todos les digo que estén tranquilos. Este concurso es como una carrera de fondo y es vital que lo preparen muy bien», comenta el sumiller, que recuerda sus dos participaciones en el Sparkling Wine Master (no pudo asistir a la segunda por problemas de calendario) como «una experiencia muy enriquecedora, tanto durante el concurso como con todo lo que vino después». Aparicio se refiere al viaje que, como ganador, realizó a Armenia para participar como jurado en el Concurso Mundial del Vino de Bruselas. El premio para el ganador consistía en una plaza de jurado en el citado certamen, un lote de copas Riedel, una botella de Tantum Ergo Exclusive Magnum, un trofeo y un cheque por valor de 3.000 euros, «dinero que, casi en su totalidad, invertí en un master de Sake, junto a los espumosos, otra de mis pasiones», recuerda el sumiller.

Este año el concurso ha aumentado su dotación económica, de manera que se pondrán en juego dos accesits de 500 euros (con diploma y botella de Tantum Ergo Blanco y Rosado respectivamente), un segundo premio de 1.500 euros (con diploma y una botella de Tantum Ergo Vintage) y un primer premio que incluye un cheque de 4.000 euros, trofeo de campeón, botella de Tantum Ergo Exclusive Magnum, 8 copas Riedel del modelo empleado en el concurso y una plaza como jurado en la próxima edición del Concurso Mundial de Bruselas, incluyendo gastos de desplazamiento al país donde se realice.

Esta cuarta edición del Sparkling Wine Master se celebrará durante la jornada del 26 de octubre. La primera parte consistirá en un examen teórico tipo test sobre espumosos y una cata de dos espumosos procedentes de cualquier rincón del planeta. Tras una masterclass impartida por el enólogo Pablo Ossorio llegará la fase final, en horario vespertino, que incluirá dos pruebas. La primera el maridaje de un menú con espumosos (con la premisa de incluir espumosos de tres países distintos y tres tipos de elaboración diferentes), y la segunda el servicio de botella de un magnum Tantum Ergo Exclusive de una sola vez sin volver en copas y vaciando la botella. A la vez deberá explicar este Cava y sus características como se haría delante de un cliente. El certamen concluirá con una prueba sorpresa que terminará de decidir el nombre del ganador de esta nueva edición.

Aparicio recuerda la «enorme dificultad de las pruebas. Tuve la fortuna de enfrentarme a ciegas a un ‘Riesling’ alemán que hacía apenas una semana que lo había catado y que todavía tenía fresco en la memoria. Ese pleno fue determinante para meterme en la final». Tras su victoria en la tercera edición se han sucedido momentos que han ido moldeando su trayectoria. Hace unos meses fue reconocido como ‘Mejor Sumiller de Castilla y León’, título otorgado por la federación de colectivos de sumillería de esta comunidad autónoma, aunque si hay algo que le cambia su semblante recto y profesional es el recuerdo de su padre, fallecido en mayo, «sin duda mi principal fan y la persona que me impulsó en cada paso. El orgullo que sentía por cada uno de mis éxitos sigue acompañándome».

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El de Alejandro Aparicio es solo un ejemplo de lo que supone para un profesional de la restauración un titulo como éste del Sparkling Wine Master, un certamen que ya tiene configurada la lista de inscritos para esta cuarta edición (medio centenar en total) y que a finales de octubre volverá a inscribir en su palmarés el nombre de un nuevo ganador bajo la atenta mirada de un prestigioso y exigente jurado en el que figuran nombres como los de Alejandro López, Anna Vicens, Manuela Romeralo, Antonio Jesús Pérez, Mª Luisa Martín, Silvia García o Jon Andoni Rementería. En juego, un año más, el nombre del verdadero Maestro de los Espumosos de España.