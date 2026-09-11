Uvas Antiguas, el evento que pone en valor el proyecto más ambicioso de Viver

La Cooperativa de Viver celebra el próximo 13 de septiembre su nueva experiencia ‘Uvas Antiguas’, una iniciativa que permitirá conocer el proyecto de recuperación de las variedades Pampolat, Morenillo y Mondragón a través del patrimonio vitivinícola de Viver, la visita a su bodega y la cata de los tres vinos de la colección Ochenta y Siete Cubos elaborados con estas variedades prefiloxéricas.

La propuesta llega después de que estos vinos hayan obtenido destacadas valoraciones en el informe internacional Discover Spain 2026, elaborado por el crítico británico Tim Atkin. Los asistentes podrán conocer las particularidades de cada varietal, el proceso seguido para recuperarlas y el trabajo vitícola y enológico desarrollado para devolverlas al paisaje y a la cultura del vino del Alto Palancia. Será además la primera ocasión en la que se catará de manera pública el tinto de Mondragón, de cuya primera añada se han elaborado únicamente 128 botellas que ya no están disponibles en la tienda de la Cooperativa debido al carácter extremadamente limitado de la producción.