Soler: "Es mi primera vez y estoy súper contento"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, convocó a Carlos Soler para concentrarse con la selección española a partir del próximo lunes 28 y ayudar en los entrenamientos a la plantilla que disputará el Mundial de Rusia. Junto a Soler, estarán Vallejo (Real Madrid), Rodri (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad) y tres jugadores del Athletic: Iñaki Williams, Yeray y Núñez.

Carlos Soler expresó «su gran ilusión» por pasar esos días con los compañeros de la selección. «Es mi primera vez y estoy súper contento e ilusionado para esos días. He sido internacional Sub´19, esta temporada he jugado los seis partidos de clasificación con la Sub´21 y estar unos días con los compañeros de la selección debe ser una experiencia muy bonita que voy a disfrutar mucho. Esos jugadores son de los mejores del mundo y seguro que me va a venir muy bien», explicó.

«Estarán futbolistas como Iniesta, que acaba de dejar el Barça, Silva, Isco? jugadores que he visto jugar por la televisión y ahora podré entrenar con ellos va a ser muy bonito. Solo pienso en disfrutar esos días, pasarlo muy bien con jugadores de ese nivel y lo que tenga que venir, ojalá que venga», añadió.