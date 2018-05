Murthy deja caer el adiós de Zaza: "Quiere seguir, pero las cosas en el fútbol cambian"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, aseguró en una entrevista en Gol que «las cosas en el fútbol cambian», en referencia al futuro de Simone Zaza, declarado como transferible y al que se le busca equipo en Italia: «Zaza quiere quedarse, también Santi Mina, Rodrigo y también quieren quedarse. Todo el mundo quiere seguir, es una situación bonita. Pero esto es un club de fútbol y las cosas cambian».

El dirigente singapurés afirmó que el club va a redoblar su apuesta por la cantera: «Hay que mantener una filosofía que es tener jugadores jóvenes, de nuestra cantera. Esto es una política qe no debe cambiar con un entrenador u otro. Hemos tenido técnicos que no querían trabajar con los jóvenes». Preguntado por la posible renovación de Marcelino, afirmó: «Estamos trabajando muy contentos Marcelino, Mateu Alemany y yo. No hemos renovado todavía, pero creo que va a seguir con nosotros. Creo que por bastante tiempo suficiente para vivir una experiencia magnífica. No se puede decir esto con seguridad, porque los Wenger, Ferguson o Simeone son difíciles de encontrar».