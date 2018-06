El emocionado regreso goleador de Zaza con Italia

Simone Zaza se ha reencontrado, casi cuatro años después, con el gol con la selección italiana. El delantero del Valencia CF ha anotado el tanto con el que Italia ha firmado su empate (1-1) contra Holanda en Turín. La jugada ha llegado en una rápida contra "azzurra" en la que Zaza ha sorprendido al portero holandés con un remate en plancha con los pies.

El delantero de Metaponto ha roto a llorar con el gol. Después de rehabilitar su vitola de goleador en Mestalla, tenía una cuenta pendiente con la selección de su país, con el recuerdo presente del penalti que falló en la Eurocopa de 2016, después de un peculiar esprint, y que supuso la eliminación ante Alemania en cuartos de final. Un trauma que le acompañó durante meses. De hecho, su último gol con Italia se remontaba al 9 de septiembre de 2014, cuando abrió la cuenta en la victoria por 0-2 en Noruega en el clasificatorio para la Eurocopa.

Preguntado por el gol, Zaza ha reconocido que le ha invadido la emoción: "Estoy contento por el gol. La Nazionale siempre ha sido mi inspiración más grande y me he emocionado. Somos un buen grupo, podemos crecer mucho. Las experiencias negativas también me han aportado mucho".

Zaza, que llegó a València en enero de 2016, está en venta al no ajustarse al perfil táctico de Marcelino, aunque es el jugador que más camisetas vende y el principal ídolo de Mestalla