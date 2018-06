Nuno se entromete en el fichaje de Guedes

Nuno Espirito Santo se cruza en los intereses del Valencia CF. El exentrenador del club de Mestalla, ahora en el banquillo del Wolverhampton, se ha unido a la puja por Gonçalo Guedes. Tal como informaba ayer l'Équipe, los Wolves, que han retornado este año a la Premier, podrían llegar a la cifra mínima de 45 millones de euros exigida por el París Saint Germain. La presión del club francés por vender a Guedes es alta y urgente, ya que este viernes el PSG debe rendir cuentas ante la UEFA por el «fair play» financiero. De momento, la oferta valencianista es de 40 millones de euros.

Zaza: «¿Por qué debo irme?»

Simone Zaza se resiste a su destino, a la extendida creencia de que deberá dejar el Valencia este verano: «De los rumores solo habláis vosotros -en alusión a la prensa-. Siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia. Me llevo muy bien con todos los compañeros y vivo muy bien a nivel privado. No he hablado con el club, ni tampoco me ha llamado. A esta hora no sé por qué tengo que irme». El delantero de Metaponto realizó dichas declaraciones en Onda Cero minutos después del gol con Italia que le hizo romper a llorar. Zaza se reencontraba, casi cuatro años después, con la puntería con la selección italiana, al marcar el único tanto de Italia ante Holanda (1-1). Un gol especial porque tenía una cuenta pendiente con la selección de su país, con el recuerdo presente del penalti que falló en la Eurocopa.



Kangin Lee, acuerdo próximo

El Valencia CF se reunió ayer con los representantes de Kangin Lee, la joven promesa surcoreana de 17 años del club de Mestalla, con el objetivo de ampliar y blindar el contrato del talentoso centrocampista, tal como adelantó Levante-EMV.