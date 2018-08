Gayà: "No me veo fuera del Valencia"

El lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayà, afirmó que espera disfrutar en la próxima temporada, que va a ser "larga e ilusionante", aunque no quiere pensar más que en el día a día del equipo. A nivel personal, su objetivo es mejorar y crecer para ser mejor jugador en una temporada en la que espera "estar a la altura" en la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Gayá, en una declaraciones al club de Mestalla, insistió en que tiene margen de mejora porque es joven y recordó que considera que a nivel defensivo dio "un salto importante" en el paso campeonato, al tiempo que indicó que quiere seguir en esa línea. "A nivel ofensivo me gustaría marcar algún gol y dar alguna asistencia más de las que di en el curso anterior", señaló el lateral de Pedreguer (Alicante), aunque insistió en que la prioridad es defender, por lo que trabajarán para mantener la portería a cero y recibir poco goles.

Gayà vivió el año pasado una buena temporada en el Valencia, pero también dos anteriores que fueron malas, por lo que recordó que cuando las cosas no iban bien, trataba de interiorizar lo que aprendía y cuando han ido mejor ha valorado lo hecho. "Me quedo con que la temporada pasada fue muy buena a todos los niveles y estoy convencido de que esta será igual o mejor. Se ve que hay mucha ilusión y la gente tiene que entender que es un año difícil, que tiene que estar con nosotros y apoyarnos", señaló.

También indicó que un objetivo para este año es que el grupo vaya en la misma dirección. Así, se refirió al Atlético de Madrid. "Tenemos que fijarnos en ellos. Son unas piña y les admiras porque son un equipo difícil que compite siempre", dijo Gayà, quien recordó que el Valencia también compitió contra todos en el último año. El lateral del Valencia opina que su equipo ha vuelto a ser respetado, por lo que debe seguir en esa línea, y destacó la importancia de que en la plantilla haya jugadores de la cantera. "Cuanto más nos hayamos formado aquí, mejor para transmitir ese sentimiento a los que vienen de fuera", agregó.

Gayà también indicó que en estos momentos no se ve fuera del Valencia porque no necesita más que jugar la Liga de Campeones con su equipo de siempre. "Estoy feliz y me siento valorado", concluyó.