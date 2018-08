Marcelino: "Me faltan 4 jugadores de ataque para cerrar la plantilla"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha explicado esta mañana que le faltan 4 futbolistas de ataque para cerrar la plantilla. No necesita, ha asegurado, ningún lateral derecho, tras la marcha de Martín Montoya. "Nuestra idea para cerrar la plantilla es cuatro jugadores de ataque. No sabemos si lo llevaremos a cabo porque no tomaremos decisiones precipitadas", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de mañana (20.30 horas) del Trofeo Naranja ante el Bayer Leverkusen.

Los 4 jugadores ofensivos que ahora mismo pretende el Valencia CF son Kevin Gameiro, Batshuayi, Guedes y otro por determinar. "En el tema de Gameiro no tengo nada que decir porque pertenece a otro club, no tiene dorsal en el Atlético. No pertenece al Valencia y no debo hacer ninguna valoración", ha dicho. Sí que se ha expresado con algo más de precisión con respecto al caso Guedes, que ahora mismo continúa pertenenciendo al PSG y que el club de Mestalla pretende por una cifra cercana a los 40 millones de euros. "No sé qué grado de confianza tengo. Si sale del PSG, pues aumenta mi confianza. Pero depende del PSG y puede que se lo quiera quedar. Si optan por la salida, que es posible por la actuación que el PSG está teniendo con él, creo que sí vendrá", ha explicado.

Marcelino ha dejado más o menos claro que no cuenta con Simone Zaza, pues no tendría cabida: "Creo que he sido claro. Nuestra idea es incorporar a 4 jugadores de ataque". Sobre Batshuayi, al que el Valencia CF pretende como cedido del Chelsea, ha dicho: "Es un gran futbolista, creo que conocido a nivel europeo pero no puedo decir más, no está aquí. Es un muy buen jugador, pertenece al Chelsea, el mercado inglés cerró anoche, no sé si es viable esa posibilidad, si elige al Valencia o a otro equipo para salir. Me parece un muy buen jugador".

Pese a la salida de Martín Montoya al Brighton y la inminente de Nacho Vidal, Marcelino no quiere otro lateral derecho. "Tenemos ocho defensas más Javi Jiménez, que va jugar en el B y está entrenando con nosotros. Es un número suficiente, el mercado dirá si los 8 que están siguen, pero si son no vamos a traer otro futbolista", ha explicado el técnico asturiano, al que no le consta que Rodrigo Moreno vaya a salir del Valencia CF.

La aplicación del Videoarbitraje (VAR) se pondrá en marcha mañana en el Trofeo Naranja. Marcelino afirmó que la aplicación del VAR en la próxima temporada "no será perfecto", pero "contribuirá a evitar errores groseros". "El sistema me parece bien porque estoy a favor de todo lo que suponga mejorar la justicia en el juego", prosiguió el técnico valencianista. También señaló que va a ser de gran ayuda para los árbitros y para la competición al poder resolver situaciones que no se han visto y que gracias a la tecnología quedarán aclaradas.