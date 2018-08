Anil Murthy: "Lo mejor está por llegar"

Con la presencia en el escenario del primer título oficial logrado por el Valencia CF, en 1923, la Copa Regional de Levante, el presidente del Valencia CF se dirigió al cerca de millar de peñistas presentes en la "XXIV Convenció de Penyes Valencianistes", en la que reiteró el compromiso de seguir dándolo todo juntos como un equipo para seguir creciendo.

¿Cuál es el objetivo para esta temporada? "Soy optimista, no sé qué va a pasar esta temporada, pero sí que vamos a luchar mucho y lo vamos a hacer como un equipo, no cada uno por su cuenta. Somos un equipo, con el apoyo de los aficionados. Os invito a todos a que sigáis viniendo a Mestalla a animar a muerte al equipo en cada partido", apuntó el presidente del Valencia CF, Anil Murthy.

Tras iniciar su discurso en valenciano, el presidente recordó que "hoy va a llegar el nuevo fichaje del Valencia CF, en pocos días veremos alguno más. Hace un año dije aquí que íbamos a formar una plantilla para competir, lo hicimos y estamos en la Champions. Este año la vamos a reforzar otra vez y vamos a competir. Me alegra estar hoy aquí rodeado de tantos valencianistas, justo antes de empezar una temporada muy especial. El del Centenario va a ser un año ilusionante pero también difícil, muy exigente. Pero yo soy optimista. Por eso he dicho que vamos a reforzar al equipo hoy y en pocos días".

El Valencia CF, como apuntó en su discurso Anil, "tiene una propiedad fuerte con una visión clara de lo que debe hacer. Porque el club tiene hoy un fuerte liderazgo y cuenta con los profesionales adecuados a los que ayuda a aplicar esa visión. Porque el Valencia CF tiene hoy un sólido equipo de gestión que toma grandes decisiones y las ejecuta. El objetivo sigue siendo el mismo: construir un club fuerte y sostenible que llegue a las mayores cotas en Europa".

Otro de los objetivos marcados por la entidad es construir "una cohesión social fuerte. La ilusión ha vuelto al entorno del club. Queremos grandes cosas, pero sabemos que no suceden de la noche a la mañana. El fútbol es muy difícil. El dinero ayuda, pero no hay una fórmula mágica y el club no puede volver a tomar un rumbo equivocado. Como club, debemos seguir unidos para seguir luchando por lo máximo. Esa cohesión social es lo que hace que el club sea fuerte. Depende de nosotros, de todos los aficionados a los que representáis los que estáis hoy aquí. Debemos mostrarle a Europa que estamos de vuelta con fuerza. Que luchamos todos juntos, sin divisiones entre nosotros", señaló el presidente Anil Murthy.

No fue un día más entre el Valencia CF y la Agrupació de Penyes, al firmar el convenio de colaboración entre ambas entidades para las próximas dos temporadas, que Anil Murthy calificó de "todavía más fuerte. Tenemos con Fede un buen entendimiento para trabajar bien juntos. El club necesita comunicarse mejor con sus aficionados, explicarles mejor lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Creo que hemos mejorado mucho en un año y vamos a acelerar esa comunicación directa con los aficionados. Fede y su directiva nos van a ayudar porque entienden que estamos construyendo esto juntos. Felicito a Fede y a su equipo por compartir nuestra visión".

Antes de concluir, Anil Murthy recordó que en breve el club cumplirá "cien años, pero creo sinceramente que lo mejor está por llegar. Juntos, todos unidos, vamos a construir un Valencia todavía más fuerte. Moltes gràcies a tots".

A continuación, llegó el turno de Fede Sagreras, presidente de la Agrupació, que recalcó que "vamos a colaborar con el Club en el año del Centenario, queremos hacer una Agrupació más numerosa, seguir siendo referentes en los viajes de la afición para animar al equipo en toda la geografía española y europea. Y ojalá se consiga un título, ya nos toca. Queremos que un niño pida antes una camiseta de Gayà, Carlos Soler o Ferran, antes que de otro club. Va a ser un gran año, seguro".