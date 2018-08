"Si sale del PSG, Guedes vendrá al Valencia CF"

La llegada de Michy Batshuayi al Valencia CF no implica que el club haya descartado la opción de Kevin Gameiro, ni mucho menos. Así se desprende de las palabras del entrenador del equipo, Marcelino García Toral, ayer, antes de concretarse la cesión del delantero del Chelsea. El técnico explicó que le faltaban 4 futbolistas de ataque para cerrar la plantilla, por lo que ahora le restan 3: Gameiro, Guedes y otro futbolista de banda por concretar. No necesita, aseguró, ningún lateral derecho, tras la marcha de Martín Montoya. «Nuestra idea para cerrar la plantilla es traer 4 jugadores de ataque. No sabemos si lo llevaremos a cabo porque no tomaremos decisiones precipitadas», dijo en la rueda de prensa previa al Trofeo Naranja de esta noche.

«En el tema de Gameiro no tengo nada que decir porque pertenece a otro club, no tiene dorsal en el Atlético. No pertenece al Valencia y no debo hacer ninguna valoración», dijo.

Marcelino sí que se expresó con algo más de precisión con respecto al caso Guedes, que ahora mismo continúa pertenenciendo al PSG y a quien el club de Mestalla pretende por una cifra cercana a los 40 millones de euros. «No sé qué grado de confianza tengo. Si sale del PSG, pues aumenta mi confianza. Pero depende del PSG y puede que se lo quiera quedar. Si optan por la salida, que es posible por la actuación que el PSG está teniendo con él, creo que sí vendrá», ha explicado.

Marcelinodejó más o menos claro que no cuenta con Simone Zaza, pues no tendría cabida: «Creo que he sido claro. Nuestra idea es incorporar a 4 jugadores de ataque». El entrenador del Valencia CF tuvo palabras sobre Batshuayi. Palabras de elogio: «Es un gran futbolista, creo que conocido a nivel europeo. Es un muy buen jugador, pertenece al Chelsea, el mercado inglés cerró anoche, no sé si es viable esa posibilidad, si elige al Valencia o a otro equipo para salir. Me parece un muy buen jugador», dijo apenas 4 horas antes de definirse la incorporación del delantero.

Pese a la salida de Martín Montoya al Brighton y la inminente de Nacho Vidal, Marcelino no quiere otro lateral derecho. «Tenemos 8 defensas más Javi Jiménez, que va jugar en el Mestalla y está entrenando con nosotros. Es un número suficiente; el mercado dirá si los 8 que están siguen, pero si son estos los que tenemos no vamos a traer otro futbolista», explicó el técnico asturiano, que cuenta con Rodrigo Moreno para su proyecto de esta temporada. «No me consta que se vaya a ir», dijo.

Respecto al joven centrocampista serbio Uros Racic, uno de los 5 nuevos fichajes, afirmó que su participación en un partido del filial era consecuencia de la decisión de que dispusiera de minutos tras no haber podido ir con el equipo a Inglaterra.

Marcelino consideró que Francis Coquelin, en la última etapa de la recuperación de su grave lesión, es otro refuerzo para la nueva temporada. «Nos dio mucho en el poco tiempo que estuvo y evoluciona muy bien. No es una prioridad el momento en el que vuelva, lo importante es que se recupere perfectamente», indicó.

El entrenador avisó que la temporada que está a punto de comenzar «será de mucho desgaste, pero también de ilusión. Es fundamental que tengamos 40.000 abonados», dijo.

Sobre el VAR, explicó que «contribuirá a evitar errores groseros». «El sistema me parece bien porque estoy a favor de todo lo que suponga mejorar la justicia en el juego», aseguró.