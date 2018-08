Batshuayi: "Me adapto muy bien al estilo de Marcelino"

El último refurzo del Valencia CF, Michy Batshuayi, ha asegurado esta mañana en su presentación ante los medios de comunicación que su estilo de juego "se va a adaptar muy bien al del Valencia CF de Marcelino". La rueda de prensa ha comenzado con una hora de retraso porque el futbolista ha visitado la Ciudad Deportiva de Paterna para como entrenaban sus compañeros y conocer la rutina del equipo.

Batshuayi ha explicado por qué ha elegido el club de Mestalla. "Habia muchos equipos interesados, per otras los contactos con Marcelno y la dirección, se ha creado a un enlace y Marcelino me ha convencido de venir al Valencia". "Quiero crecer. El estio de Marcelino se puede adaptar muy bien al mío". "Me ha convencido venir a quí porque el Valencia CF es un equipo my competitvio, que juega la champions, pero sobretodo tras la covnersación que tuve con Marcelino", dijo en francés. "Aprenderé español con un profesor que me pone el Valencia CF y con la ayuda de mis compañeros", ha añadido.

El atacante cedido por el Chelsea a cambio de 3,5 millones de euros, y por el que el Valencia CF ha pagado 50 millones de euros, quedó impresionado por el ambiente de Mestalla en el Trofeo Naranja, que siguió desde el palco recién aterrizado de Londres. "Había una atmósfera brutal, los fans del VCF son fantásticos, hay muy buenos jugadores. Y compartir equipo con Rodrigo también es fantástico", ha señalado.

El futbolista belga de origen congoleño, de 24 años, lucirá el dorsal 23. Le gusta, ha comentado. "Tengo mucha ambición y este año quiero conseguir títulos con el Valencia CF", ha añadido.

Respecto a las afirmaciones del presidente del Sevilla, Pepe Castro, que dijo que por qué Batshuayi había elegido el Valencia CF si sólo iba a jugar 4 partidos de Champions, mientras que en el Sevilla jugaría más de 30 de la Liga Europa, ha dciho: "Este pregunta no la querría contestar. Yo he venido a Valencia para jugar más de 4 partidos de Champions League".