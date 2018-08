Batshuayi llena Mestalla para el Centenario

Mestalla respondió ayer de forma masiva a la llamada del Valencia CF del Centenario. A un proyecto marcado por la ilusión por muchos motivos. A saber: el regreso del equipo a la Liga de Campeones, la efeméride señalada y la hábil gestión del del club en la política de fichajes. La llegada a València, ayer por la tarde, del delantero del Chelsea Michy Batshuayi avivó los corazones en las horas previas al acto de presentación. El delantero belga no saltó al césped con sus compañeros, porque mañana ha de pasar la revisión médica, pero su presencia en el palco generó la lógica euforia en la grada. No es sólo Batshuayi y lo que le precede. Es lo que significa ante lo que está por venir. La figura de Guedes se divisa como un holograma en la banda izquierda. También se imagina a Kevin Gameiro. A una delantera potentísima conviertiendo el contragolpe, otra vez, en la seña de identidad del Valencia CF de toda la vida.

El Centenario bien merece una mirada al pasado y, en contra de lo que ignoró el Valencia CF en el pistoletazo de salida del Aniversario, el día de la presentación del nuevo uniforme, ayer sentó en el centro del campo a algunas de las grandes leyendas: convirtiendo, Jorge López, Adorno, Juan Sánchez, Sempere, Forment, Felman, Arroyo, Tendillo, Arias, Giner y Sol. Un «11» anacrónico sentado junto a los socios con más de 50 años de antigüedad. Al otro lado, una representación de la Academia, con los subcampeones alevines de la Liga Promises. Pasado y futuro frente a frente.



La plantilla sale en grupos

El Valencia CF cambió el formato de la presentación. Esta vez no salieron los futbolistas uno a uno, lo que ha sido siempre una buena manera de calibrar a quién admira más la grada y quién está señalado desde el principio. Esta vez, los jugadores saltaron al terreno de juego en grupitos. Los primeros, los capitanes, y ahí hubo sorpresa: Kondgobia se une esta temporada como capitán junto a Parejo, Rodrigo y Jaume Doménech. Hay motivos para que el francés tenga derecho a lucir el brazalete. Entre los jugadores, los cinco fichajes: Dhiakaby, Piccini, Racic y Was. El último, Batshuayi, fue presentado después desde la grada. Las cámaras enfocaron al futbolista ante la ovación general de Mestalla, encantada con su llegada. El delantero belga, con un pirri en la cabeza, saludó con una sonrisa al personal. No faltó en el grupo de 25 futbolistas el canterano Javi Giménez, con quien Marcelino cuenta para cubrir huecos en defensa esta temporada. Lo dijo el viernes durante la rueda de prensa previa al encuentro de ayer.

Tampoco faltó Simone Zaza, al que el Valencia CF tiene en venta. Hay una gran parte de la afición que no entiende tal decisión, pero la respeta tratándose de quien viene.



La canción del Centenario



Como todo acto de presentación, no faltó la liturgia musical. Mestalla cantó el himno de la Comunitat Valenciana al unísono, mientras Batshuayi miraba hacia izquierda y derecha, y al fondo, disfrutando de la situación.

Luego llegó el momento de Bombai, el grupo musical que ha compuesto la canción del Centenario elegida por el Valencia CF a dedo, sin concursos de por medio. No hubo respuesta en la grada. Ni la Curva Nord se unió a la letra y al ritmo de una canción que el club hizo sonar otra vez cuando el partido dio comienzo, en busca de contagiar a la grada. El tiempo dirá si engancha a la gente, pero de momento, la verdad es que no.

La respuesta de la afición fue, lo dicho, muy numerosa. Mestalla se llenó para ver la puesta de largo del equipo, pese a que todavía no han llegado Guedes y Gameiro, a los que se les espera con ansias. De momento, el valencianismo tiene la atención centrada en los que han llegado y, por supuesto, en el sistema de juego que define Marcelino. Pero eso ya fue en el capítulo del partido.